प्रयागराज में जलभराव पर हाई कोर्ट सख्त, 48 घंटे में शहर से पानी निकालने का दिया आदेश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को जिलाधिकारी तथा नगर निगम आयुक्त ने प्रयागराज शहर में जलभराव मामले पर सफाई दी। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दारागंज मोरी गेट से जल निकासी की अनुमति देते हुए कहा कि 24 से 28 घंटे के भीतर शहर में जलभराव की स्थिति खत्म कराई जाए।

इस कोर्ट ने 18 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को 20 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की एकलपीठ ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए एक अन्य जनहित याचिका कायम की थी, उसे इसी खंडपीठ द्वारा कायम जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया गया है।

बुधवार को इसी जनहित याचिका की सुनवाई हुई।नगर आयुक्त ने बताया कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना तैयार है और इसका हलफनामा कल तक दाखिल किया जाएगा। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल के अनुसार सचिव, उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग का हलफनामा भी गुरुवार को पेश किया जाएगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के स्थानीय निकाय निदेशक से भी हलफनामा मांगा है। इसमें यह बताने का निर्देश है कि बारिश के पानी से शहर को राहत देने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं।

नगर आयुक्त को गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया, जबकि डीएम को फिलहाल छूट दी गई। इससे पूर्व मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की एकलपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और अमरेंद्र नाथ सिंह ने शहर के हालात की जानकारी दी थी।

बताया कि जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर, अलोपीबाग, बैरहना, रामबाग, प्रीतम नगर जैसे कई इलाके जलमग्न हैं। जलभराव के कारण कई अधिवक्ता और उनके क्लर्क अदालत तक नहीं पहुंच सके, जिससे सूचीबद्ध मामलों की फाइलें भी समय पर नहीं पहुंच पाईं।