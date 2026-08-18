होमगार्ड भर्ती में ऊंचाई विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, मेडिकल बोर्ड बनाकर लंबाई मापने का आदेश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होमगार्ड भर्ती में ऊंचाई से संबंधित विवाद में दो याचियों के लिए सीएमओ प्रयागराज को मेडिकल बोर्ड गठित कर 18 अगस्त को दोनों की ऊंचाई का माप कराए जाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने मुरादाबाद के संदेश कुमार और एक अन्य याची की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

याचीगण ने होमगार्ड भर्ती 2025 कैडर में आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान दोनों की ऊंचाई 167.7 सेंटीमीटर मापते हुए निर्धारित न्यूनतम मानक से कम बताई गई।

याचीगण के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और विकास कुमार ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि याची संख्या-एक इससे पहले प्रवर्तन सिपाही और पुलिस सिपाही पद की परीक्षाओं में शामिल हो चुका है, जहां उसकी ऊंचाई निर्धारित कटआफ से अधिक थी। अदालत ने बोर्ड को अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।