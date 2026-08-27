'समय सीमा के बाहर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर नहीं ले सकते संज्ञान', इलाहाबाद HC से HRI के सहायक प्रोफेसर को राहत

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न में आरोपित हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान (एचआरआई) के एक सहायक प्रोफेसर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने संस्थान की अपील खारिज करते हुए कहा है कि पॉश एक्ट के तहत समय सीमा के बाहर की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता और ऐसे मामले को नए सिरे से जांच के लिए वापस भेजना न्यायसंगत नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है।

प्रकरण से जुड़े तथ्य यह हैं कि छह जुलाई 2016 को संस्थान के निदेशक को कुछ छात्राओं ने सहायक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दी की है। इस पर पाश एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) में मामला गया। आरोपित का कहना है कि पहले शिकायत की कापी नहीं दी गई, बाद में बिना हस्ताक्षर वाली फोटो कापी दी गई। आइसीसी ने 22 नवंबर 2016 को रिपोर्ट संस्थान को सौंपी।

गवर्निंग काउंसिल ने नौ जुलाई 2017 को सेंसर की सजा देते हुए सहायक प्रोफेसर को किसी भी महिला छात्रा/शोधार्थी का सुपरविजन करने से रोक दिया। इस आदेश के खिलाफ सहायक प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। एकल पीठ ने सात मई 2026 को सजा तो रद कर दी, पर मामला नए सिरे से जांच के लिए संस्थान को वापस भेज दिया।

इस रिमांड के खिलाफ सहायक प्रोफेसर ने विशेष अपील दायर की, जबकि संस्थान ने भी अपील दायर कर मांग की कि जांच लंबित रहने तक आरोपित को महिला छात्राओं के सुपरविजन से दूर रखा जाए। कोर्ट में सहायक प्रोफेसर के पक्ष में दलील दी गई कि पूरी प्रक्रिया पॉश एक्ट की धारा 11 और नियम 7 के विपरीत थी।