Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

तीसरे बच्चे के लिए भी मिल सकता है मातृत्व अवकाश, इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण आदेश, BSA हापुड़ का आदेश रद किया

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:43 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मातृत्व अवकाश मिलने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. अवकाश अस्वीकार करने वाले बीएसए हापुड़ का आदेश रद करते हुए पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

  2. याची गीता चौधरी ने 16 और 25 जुलाई 2026 के आदेशों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कहा है कि तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मातृत्व अवकाश मिल सकता है। न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने अवकाश देने से इन्कार करने वाले बीएसए हापुड़ के आदेश को रद करते हुए मामला संबंधित अधिकारी के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। कहा है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तारीख से दो माह के भीतर कानून के अनुसार शीघ्रता से नया आदेश पारित किया जाय।

याची गीता चौधरी ने 16 और 25 जुलाई 2026 के उन आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिनमें तीसरे मातृत्व अवकाश के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार किया गया था। आदेश हापुड़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और अन्य अधिकारियों द्वारा पारित किए गए थे। याची के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी ने कोर्ट में दलील दी कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 3 में हुए संशोधन के अनुसार याची तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं।

उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में स्मृति अनुपम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) और के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का हवाला दिया। साथ ही के. उमादेवी मामले की ओर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी स्थिति में अवकाश की अवधि 26 सप्ताह से घटाकर 12 सप्ताह कर दी जाती है। बच्चों की संख्या पर कोई सीमा अथवा रोक नहीं है।

विपक्षी अधिवक्ता हर्षवर्धन गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि मामले को वापस भेजा जा सकता है ताकि 2017 के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकारी नए सिरे से आदेश पारित करें। दोनों पक्षों की सहमति देख कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए विवादित आदेशों को रद दिया।