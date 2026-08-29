'न्यायिक रिकार्ड की शुद्धता-पवित्रता जरूरी, कोई भी चूक हल्के में नहीं ले सकते', इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक रिकार्ड की शुद्धता और पवित्रता जरूरी है। इसमें कोई भी चूक हल्के में नहीं ली जा सकती क्योंकि जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था पर टिका है। न्यायमूर्ति जयप्रकाश तिवारी की एकलपीठ ने यह टिप्पणी वन विभाग की जमीन के राजस्व रिकार्ड में हेरफेर के 19 साल पुराने मामले में आरोपित लेखपाल महेंद्र कुमार दुबे को जमानत देते हुए की है। साथ ही समन-वारंट के तामील में भारी लापरवाही की जांच कराने का आदेश जिला जज, कानपुर देहात को आदेश दिया है।

प्रकरण थाना रूरा, कानपुर देहात में 12 मार्च 2007 को दर्ज किया गया था। आरोप था कि लेखपाल रहते हुए दुबे ने वन विभाग की जमीन सह-अभियुक्त शिव प्रसाद के नाम दर्ज कर दी। हाई कोर्ट में याची के वकील ने बताया कि लेखपाल ने खुद ही 8 नवंबर 2004 को तहसीलदार को रिपोर्ट देकर गलती से हुई एंट्री सुधारने की मांग की थी। तहसीलदार ने आठ फरवरी 2007 को शिव प्रसाद का नाम हटाकर वन विभाग का नाम बहाल कर दिया। विभागीय कार्रवाई में निलंबन के बाद उसे बहाल भी कर दिया गया।

प्रकरण में चार्जशीट 26 नवंबर 2007 को लगी और अदालत ने 16 दिसंबर 2007 को संज्ञान लिया। याची का कहना है कि उसे मामले की जानकारी अप्रैल 2026 में गैर-जमानती वारंट तामील होने पर हुई तो उसने पांच मई 2026 को समर्पण कर दिया। कोर्ट ने 10 जुलाई 2026 को एसपी कानपुर देहात को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जांच का निर्देश दिया था।

एसपी के हलफनामे और एसएचओ रूरा व सीओ अकबरपुर की रिपोर्ट में विसंगतियां मिलीं। ऑर्डरशीट में कई बार समन-वारंट जारी दिखे, लेकिन थाने पर केवल 2010, 2011, 2025 और 2026 के कुछ ही वारंट प्राप्त होने की एंट्री मिली। दो अप्रैल 2014 को जमानती वारंट का आदेश हुआ, पर कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ।