‘कार्यकाल खत्म होने पर भी प्रधान के खिलाफ जारी रख सकते हैं जांच’ इलाहाबाद HC ने जनहित याचिका निस्तारित की

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी किसी प्रधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1) जी के तहत कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2026 को प्रयागराज के उतरांव निवासी महेंद्र कुमार की जनहित याचिका निस्तारित की।

याची का आरोप खंडपीठ ने ग्राम प्रधान के खिलाफ गबन के आरोपों की जांच चार महीने में जांच पूरी कर अंतिम कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याची ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ सरकारी विकास कार्यों में धन के गबन और मजदूरों की मजदूरी, प्रधान के बेटे विपिन सिंह के खाते में भेजने का आरोप लगाया था।

डीपीआरओ ने FIR दर्ज करने की संस्तुति की थी जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) की 21 जून 2024 की रिपोर्ट में आठ अनियमितताएं उल्लेखित कर एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने पहले जांच में सब ठीक बताया, जिसे कोर्ट ने ‘बना हुआ दस्तावेज’ कहा। सात मई 2024 की रिपोर्ट में प्रधान के बेटे के खाते में 11. 83 लाख रुपये मजदूरी भेजे जाने का उल्लेख था।

प्रधान व सचिव दोषी मिले, नोटिस जारी हुआ इसके बाद एसडीएम की जांच में प्रधान और सचिव दोषी मिले तथा 14 मई 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। प्रधान की वित्तीय शक्तियां 22 जुलाई 2025 को सीज दी गईं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इसे पहली अगस्त 2025 को रद कर दिया, लेकिन नए सिरे से आदेश पारित करने की छूट दी।