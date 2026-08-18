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‘कार्यकाल खत्म होने पर भी प्रधान के खिलाफ जारी रख सकते हैं जांच’ इलाहाबाद HC ने जनहित याचिका निस्तारित की

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:53 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उनके खिलाफ जांच जारी रखी जा सकती है। यह निर्देश प्रयागराज के एक प्रधान पर गबन के आरोपों की जनहित याचिका पर दिया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

HighLights

  1. प्रयागराज के उतरांव निवासी महेंद्र कुमार की जनहित याचिका निस्तारित

  2. प्रधान के खिलाफ गबन के आरोपों की जांच 4 माह में पूरी करने के निर्देश

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी किसी प्रधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1) जी के तहत कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2026 को प्रयागराज के उतरांव निवासी महेंद्र कुमार की जनहित याचिका निस्तारित की।

याची का आरोप 

खंडपीठ ने ग्राम प्रधान के खिलाफ गबन के आरोपों की जांच चार महीने में जांच पूरी कर अंतिम कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याची ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ सरकारी विकास कार्यों में धन के गबन और मजदूरों की मजदूरी, प्रधान के बेटे विपिन सिंह के खाते में भेजने का आरोप लगाया था।

डीपीआरओ ने FIR दर्ज करने की संस्तुति की थी 

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) की 21 जून 2024 की रिपोर्ट में आठ अनियमितताएं उल्लेखित कर एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने पहले जांच में सब ठीक बताया, जिसे कोर्ट ने ‘बना हुआ दस्तावेज’ कहा। सात मई 2024 की रिपोर्ट में प्रधान के बेटे के खाते में 11. 83 लाख रुपये मजदूरी भेजे जाने का उल्लेख था।

प्रधान व सचिव दोषी मिले, नोटिस जारी हुआ 

इसके बाद एसडीएम की जांच में प्रधान और सचिव दोषी मिले तथा 14 मई 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। प्रधान की वित्तीय शक्तियां 22 जुलाई 2025 को सीज दी गईं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इसे पहली अगस्त 2025 को रद कर दिया, लेकिन नए सिरे से आदेश पारित करने की छूट दी। 

23 जुलाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई 

इसके बाद आठ जुलाई 2026 को फिर प्रधान की शक्तियां सीज कर उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया। उस आदेश में कहा गया कि प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने से आदेश का कोई कानूनी असर नहीं है। इसे भी 23 जुलाई 2026 को चुनौती दी गई।

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