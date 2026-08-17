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'बिना उचित जांच परख जीवन भर के लिए किसी के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलना गलत', इलाहाबाद HC का सख्त आदेश

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:11 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना उचित जांच के हिस्ट्रीशीट खोलने को गलत बताया, इसे मौलिक अधिकारों का हनन माना। कोर्ट ने प्रयागराज के सत्येंद्र उर्फ डाक्टर की बी-क्लास हिस्ट्रीशीट रद्द की।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. कोर्ट ने प्रयागराज के मेजा निवासी याची के खिलाफ SSP का फरवरी 2020 का आदेश रद किया

  2. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि याची कोई पेशेवर जेबकतरा, लुटेरा या पेशेवर अपराधी नहीं है

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना उचित जांच परख और केवल रबर-स्टैंप मोहर लगाकर किसी व्यक्ति के खिलाफ जीवनभर के लिए हिस्ट्रीशीट खोलना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत दिए गए स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का हनन है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र निवासी सत्येंद्र उर्फ डाक्टर की आपराधिक याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा खोली गई बी-क्लास हिस्ट्रीशीट और उसे दी गई मंजूरी को रद कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सुनाया है।

याची के अधिवक्ता हरबंश प्रसाद पांडेय ने दलील दी कि थाना मेजा में दर्ज मामलों में याची को यूपी पुलिस रेगुलेशन के नियम 228 के तहत ‘पेशेवर’ या ‘सुधर न सकने वाले’ अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। याची के खिलाफ दर्ज आठ मामलों में कई में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है, कुछ में जमानत मिल चुकी है, एक मामला आपसी समझौते के तहत स्थगित है और 2015 के बाद से उनके खिलाफ कोई नया अपराध दर्ज नहीं हुआ है।

बताया कि इसके अलावा पुलिस की अपनी निगरानी रिपोर्ट में सतेंद्र को 2021 से 2024 के बीच ‘निष्क्रिय’ बताया गया है, वह स्कूल/कालेज चलाते हैं और पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बिना उचित विवेक 27 फरवरी 2020 को केवल एक रबर-स्टैंप आदेश के जरिए इस हिस्ट्रीशीट को मंजूरी दे दी थी, जो कानूनन गलत है।

हाई कोर्ट ने याची के वकील की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि बी-क्लास हिस्ट्रीशीट केवल उन पेशेवर अपराधियों के लिए होती है जो समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हों और जिनके सुधार की कोई गुंजाइश न हो। कोर्ट ने माना कि याची कोई पेशेवर जेबकतरा, लुटेरा या पेशेवर अपराधी नहीं है। पीठ ने एसएसपी प्रयागराज द्वारा दिए गए आदेश को पूरी तरह से विवेकहीन मानते हुए 27 फरवरी 2020 के मंजूरी आदेश और मेजा थाने में खोली गई बी-क्लास हिस्ट्रीशीट (संख्या बी-26) को रद कर दिया।