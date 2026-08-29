Allahabad HC : आउटसोर्स स्टाफ नर्सों का प्रतिवेदन 12 सप्ताह में निपटाने का निर्देश, हाई कोर्ट ने याचिका निस्तारित की

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मीरजापुर स्थित डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आउटसोर्स/संविदा आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों की याचिका निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को उनके लंबित प्रतिवेदन पर 12 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने कहा कि याचीगण का प्रतिवेदन पहले से ही सरकार के समक्ष लंबित है और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

प्रियंका कुमारी सहित चार याचीगण ने मांग की थी कि नियमित रूप से नियुक्त स्टाफ नर्सों की तुलना में उनके वेतन में भेदभाव न किया जाए। उन्हें नियमित करने हेतु पद सृजन पर विचार हो, नियमित वेतनमान के अनुरूप वेतन मिले, नियमित स्टाफ नर्सों के बराबर वेतन स्वीकृत व वितरित किया जाए। उन्होंने आठ मई 2026 को जो प्रतिवेदन दिया है, उस पर निर्णय लिया जाए।