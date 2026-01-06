इलाहाबाद हाई कोर्ट का पुलिस को आदेश, कहा कि तलाशी-जब्ती की आडियो वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य बनाएं

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह तलाशी और जब्ती प्रक्रियाओं की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बीएनएसएस के सेक्शन 105 के अनुरूप करे। कोर्ट ने कहा है कि इस नियम का पालन न करने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

बाइकों की चोरी से जुड़े मामले में आरोपित मुजफ्फरनगर निवासी शादाब की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देशित किया है कि वह इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कराएं।

प्रकरण में पुलिस ने मोटरसाइकिलों की जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इससे कोर्ट को संदेह हुआ कि पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की रिकार्डिंग से निर्दोष लोगों को गलत आरोपों से बचाया जा सकेगा और अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी। यह जमानत व ट्रायल में सहायक होगी।

कोर्ट ने कहा, ‘बीएनएसएस का सेक्शन 105 विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को गलत तरीके से सबूत तैयार करने से रोकने और निष्पक्ष जांच के लिए विश्वसनीय सबूत प्रदान करने के लिए बनाया गया है।’ कोर्ट ने यूपी बीएनएसएस रूल्स 18 के साथ बीएनएसएस का सेक्शन 105 पढ़ते हुए कहा कि तलाशी या जब्ती की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को केस डायरी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और इसे 48 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजना चाहिए।

पीठ का कहना था कि हालांकि डीजीपी की तरफ से 21 जुलाई, 2025 को ऐसी रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता के बारे में सर्कुलर जारी किया है, लेकिन नियम 18(5) के अनुसार नेशनल क्राइम रिकाडर्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ मिलकर विस्तृत एसओपी अभी जारी नहीं किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि उसके सामने कई ऐसे मामले आए हैं जहां रिकवरी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला और तब भी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई। निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसाए जाने से बचाने और जमानत अर्जी की सुनवाई में जांच में टिकने वाले सबूत तैयार करने के लिए निर्देशों का पालन जरूरी है।