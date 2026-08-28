बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, BSA को हलफनामा दाखिल करने का आदेश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया को अस्पष्ट प्रशासनिक कार्रवाई से निष्फल नहीं होने दिया जा सकता।

बड़ी संख्या में याचिकाएं अंतरिम आदेश के बाद सालों लटकी रहती हैं और फिर यह कहकर वापस ले ली जाती हैं कि शिकायत सुलझ गई। एक याचिका छह साल बाद वापस लिए जाने संबंधी आवेदन की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया और टिप्पणी की। याची उपहार कुशवाहा की तरफ से याचिका वापसी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है।

याची के अधिवक्ता ने कहा, शिकायत का निस्तारण हो गया है, इसलिए वह याचिका वापस लेना चाहते हैं। वर्ष 2018 में दाखिल याचिका में बीएसए प्रयागराज के 25 फरवरी 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याची जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक है। वेतन दिए जाने व कार्य में हस्तक्षेप न करने की मांग की गई थी।

मामले की 19 जुलाई 2019 से 10 बार सुनवाई हुई और 18 नवंबर 2019 को कोर्ट ने बीएसए के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद याचिका छह साल तक लंबित रही। कोर्ट ने कहा, याची ने यह नहीं बताया कि समझौता कैसे हुआ, कोई आदेश या दस्तावेज पेश नहीं किया।