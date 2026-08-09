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    रजिस्ट्रेशन के बाद दो साल में AIBE में असफल अधिवक्ता नहीं कर सकते प्रैक्टिस: इलाहाबाद हाई कोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 06:14 AM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सत्र 2009-10 के बाद एलएलबी करने वाले ऐसे अधिवक्ता जो पंजीकरण के दो साल के भीतर एआईबीई पास नहीं कर पाए, वे अदा ...और पढ़ें

    पंजीकरण के बाद दो साल में एआईबीई में असफल अधिवक्ता नहीं कर सकते प्रैक्टिस : हाई कोर्ट।

    पंजीकरण के बाद दो साल में एआईबीई में असफल अधिवक्ता नहीं कर सकते प्रैक्टिस : हाई कोर्ट।

    HighLights

    1. 2009-10 के बाद एआईबीई पास न करने वाले नहीं करेंगे प्रैक्टिस।

    2. दो साल में परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर नामांकन स्वतः समाप्त।

    3. अदालतों में वकालतनामा दाखिल करने और बहस पर रोक।

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि सत्र 2009-10 के बाद एलएलबी करने वाले ऐसे अधिवक्ता, जिन्होंने बार काउंसिल में पंजीकरण के दो वर्ष के भीतर आल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) पास नहीं किया है, वे अदालतों में वकालत नहीं कर सकेंगे। ऐसे अधिवक्ता सिविल, आपराधिक और राजस्व अदालतों में न तो वकालतनामा दाखिल कर पाएंगे और न ही बहस कर सकेंगे।

    न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने जौनपुर के सरायख्वाजा थाने में दर्ज पाक्सो मामले में आरोपित योगेंद्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिवक्ता निर्धारित समय में एआईबीई पास किए बिना अदालत में पेश होता है तो पीठासीन अधिकारी उसका वकालतनामा स्वीकार करने से इन्कार कर सकते हैं।

    साथ ही ऐसे अधिवक्ता पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 45 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। सुनवाई में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठा कि 2009-10 के बाद एलएलबी पास कर पंजीकृत हुए अधिवक्ता यदि दो वर्ष के भीतर एआईबीई उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो क्या वे प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं।

    इस पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन, बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल आफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। बार काउंसिल आफ इंडिया ने कोर्ट को बताया कि 2017 के प्रस्ताव और एआईबीई नियम, 2010 के अनुसार ऐसे अधिवक्ताओं का अस्थायी नामांकन दो वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, यदि वे परीक्षा पास नहीं करते।

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    कोर्ट ने पहले एक मामले में जयहिंद गौंड को जमानत अर्जी पर बहस की अनुमति दी थी, लेकिन इस कानूनी प्रश्न को अंतिम निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था।

    हाई कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि एक जुलाई 2009 से 30 जून 2010 के बीच एलएलबी उत्तीर्ण करने वाले और दो वर्ष में एआईबीई पास न करने वाले अधिवक्ता किसी भी अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडवोकेट रोल सेक्शन को ऐसे अधिवक्ताओं के नाम अस्थायी रोल से हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा पास करने के बाद ही उनका प्रैक्टिस अधिकार बहाल होगा।

    कोर्ट ने बीसीआई और बार काउंसिल आफ यूपी को निर्देश दिया कि एआईबीई उत्तीर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को रिजल्ट कार्ड मिलने के चार सप्ताह के भीतर नामांकन संख्या जारी की जाए। वहीं डीजीपी को कहा गया है कि बार काउंसिल से प्राप्त फार्म के दो सप्ताह के भीतर नए अधिवक्ताओं का पुलिस सत्यापन पूरा किया जाए।

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