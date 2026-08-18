प्राण-प्रतिष्ठा बगैर देवता की मूर्ति ‘न्यायिक व्यक्ति’ नहीं, इलाहाबाद HC ने भगवान राम के नाम से दायर अपील खारिज की 

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि जब तक किसी देवता की मूर्ति की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वह कानूनी रूप से ‘न्यायिक व्यक्ति’ नहीं बनता और उसके नाम पर संपत्ति का स्वामित्व स्थापित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए मीरजापुर से जुड़े संपत्ति मामले में भगवान राम के नाम पर दायर अपील खारिज कर दी है।

मूर्ति श्री रामचंद्र जी विराजमान व छह अन्य बनाम आशीष व 19 अन्य शीर्षक से यह केस हाईकोर्ट और उससे पहले ट्रायल कोर्ट में चला। मुकदमे से जुड़े विवरण ये हैं कि स्वर्गीय केदार नाथ मिश्रा को यह भूमि 1947 में स्थायी पट्टे के तहत मिली थी। इसका भुगतान स्वर्गीय कैलाशनाथ अग्रवाल ने किया था।

केदारनाथ मिश्रा ने 17 अगस्त 1949 को कैलाशनाथ अग्रवाल के पक्ष में दान-पत्र निष्पादित किया। इसमें शर्त थी कि भूमि पर भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और संपत्ति की आय का निजी उपयोग नहीं होगा। कैलाशनाथ को ‘प्रबंधक’ नियुक्त किया गया था। अग्रवाल परिवार के उत्तराधिकारियों ने मिलकर इस संपत्ति का बंटवारा कर लिया और दान-पत्र की शर्तों के विपरीत जमीन के हिस्से बेच दिए। वर्ष 1967 में कोल्ड स्टोरेज व मकान बना लिया गया।

वर्ष 2011 में प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर 2014 में सिविल वाद दाखिल किया गया। मांग की गई थी कि प्रतिवादियों को प्रबंधक पद से हटाकर प्रशासन को प्रबंधन सौंपा जाए। प्रतिवादी का कहना था कि कोई मंदिर नहीं बना न मूर्ति स्थापित हुई। वह दशकों से स्वामी की तरह कब्जे में हैं और राजस्व रिकार्ड में नाम है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मीरजापुर ने मई 2024 में वाद खारिज कर दिया, जिसे जिला न्यायाधीश ने मार्च 2026 के आदेश से बरकरार रखा। दोनों अदालतों ने पाया कि 1949 का दान-पत्र वास्तव में निजी उपहार-पत्र था, धार्मिक बंदोबस्त नहीं। हाई कोर्ट में याचीगण की तरफ से दलील दी गई कि अधीनस्थ अदालत ने उन्हें वाद दायर करने का अधिकार दिया था, इसलिए वाद खारिज करना गलत था।