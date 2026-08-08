उपभोक्ता को बार-बार परेशान करने वाले एक्सईएन के खिलाफ 25 हजार हर्जाना, इलाहाबाद HC की सख्त कार्रवाई

विधि संवाददाता, प्रयागराज। उपभोक्ता को परेशान करने वाले अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) विद्युत निगम जौनपुर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने शुरू में पांच लाख रुपये हर्जाना तय किया, जिसे घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया। यह राशि दो सप्ताह में उपभोक्ता को देनी होगी। अन्यथा जिलाधिकारी इसे भू-राजस्व की तरह वसूलेंगे।

मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि जौनपुर की ओम फूड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कंपनी (याची) ने अपने कमर्शियल बिजली कनेक्शन को लेकर बार-बार निगम की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया। मामला तब शुरू हुआ जब लोड बढ़ाने के बाद निगम ने दो साल बाद बिलिंग में गलती बताते हुए 54 लाख रुपये से अधिक की मांग कर दी, जबकि लोड बढ़ाने और मीटर लगाने में उपभोक्ता की कोई गलती नहीं थी।