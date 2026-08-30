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डीएम को खाद वितरण के पर्यवेक्षण का अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 10:10 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी को खाद वितरण के पर्यवेक्षण की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, और ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. डीएम को खाद वितरण पर्यवेक्षण की वैधानिक शक्ति नहीं।

  2. प्रमुख सचिव के पत्र शासनादेश नहीं माने जा सकते।

  3. कोर्ट ने 100 टन डीएपी आपूर्ति का आदेश दिया।

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खाद वितरण में जिलाधिकारी की शक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर 1985 के तहत जिलाधिकारी को खाद वितरण का पर्यवेक्षण करने अथवा कृषि उप निदेशक को निर्देश देने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।

प्रमुख सचिव (कृषि) द्वारा जारी प्रशासनिक पत्रों को शासनादेश नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने मड़िहान एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले की सुनवाई करते हुए की है।

अंतरिम आदेश में कोर्ट ने उप कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि याची को पहले आपूर्ति मात्रा समायोजित करते हुए 100 टन डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करें अथवा हलफनामे से कारण बताएं। प्रकरण में अगली सुनवाई पहली सितंबर को होगी।

याची कंपनी का आरोप है कि उसने 11 मई 2026 को उप कृषि निदेशक मीरजापुर से खरीफ सीजन के लिए 100 टन डीएपी की मांग की थी, लेकिन केवल 45 टन ही आपूर्ति की गई, जिससे उसकी फसल को भारी नुकसान हो रहा है। प्रकरण में जिलाधिकारी मीरजापुर ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया।

हलफनामे में उन्होंने कहा कि शासन के 23 जुलाई 2026 के निर्देशों के तहत खाद की समयबद्ध उपलब्धता के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। हालांकि उन्होंने माना कि ये निर्देश उन्हें फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर जैसी वैधानिक शक्ति नहीं देते। याची का प्रार्थना पत्र जनसुनवाई के माध्यम से आया था, जिसे उन्होंने उप कृषि निदेशक को अग्रसारित कर दिया था।

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कोर्ट ने कहा कि 10 मार्च और 23 जुलाई 2026 को प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों, कृषि निदेशक और मंडलायुक्तों को पत्र भेजे हैं, लेकिन ये किसी वैधानिक शक्ति के तहत जारी नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा- नागरिकों में आदत है कि हर शिकायत डीएम से करते हैं। बेहतर होगा कि दूसरे विभागों से संबंधित शिकायतों को संबंधित विभाग तक अग्रसारित करने की जगह उन्हें आवेदक को ही वापस कर दिया जाए ताकि डीएम के पर्यवेक्षण का आभास न हो। प्रथम दृष्टया केस बनता देख कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है।