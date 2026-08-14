अवैध निर्माण पर तालाब और भूमि के सीमांकन का आदेश इलाहाबाद HC ने दिया, कहा- नाप के बाद ध्वस्तीकरण की हो कार्रवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के मामले में तालाब और भूमि के सीमांकन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाप के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए, ताकि सही भूखंड पर कार्रवाई हो।
HighLights
हाई कोर्ट में राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्माण ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका दायर
रामपुर के मिलक निवासी याची शब्बीर ने विपक्षियों पर लगाया राजस्व विभाग पर आरोप
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्माण ध्वस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तालाब भूमि का सीमांकन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।
रामपुर के मिलक निवासी याची शब्बीर ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि राजस्व अधिकारियों ने उनके भूमिधरी भूखंड संख्या 223 पर बने निर्माण को गिरा दिया, जबकि तालाब भूमि भूखंड संख्या 222 पर है, जिस पर विपक्षियों ने कब्जा कर रखा है।
याची के वकील मनीष यादव ने अदालत को बताया कि यह कार्रवाई जानबूझकर तालाब वाले भूखंड संख्या 222 पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश की आड़ में की गई, जबकि निर्माण वास्तव में उनके अपने भूखंड 223 पर था। पक्ष में खतौनी के रिकार्ड पेश किए गए, जिनसे स्पष्ट हुआ कि याची का नाम अन्य सह-खातेदारों के साथ भूखंड 223 पर दर्ज है।
कोर्ट ने संभावना जताई कि दोनों भूखंड 222 और 223 की सीमाएं आपस में मिल सकती हैं। अदालत ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रमाणित प्रति और आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दो महीने के भीतर दोनों भूखंडों की सीमांकन प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद ही नौ अगस्त 2024 के मूल आदेश को लागू किया जाएगा, जिसमें तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है।
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