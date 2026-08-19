लीगल एजुकेशन के गिरते स्तर पर इलाहाबाद HC ने जताई चिंता, बार काउंसिल और विधि आयोग से मांगी रिपोर्ट

विधि संवाददाता, प्रयागराज। बीए एलएलबी की उत्तरपुस्तिका में सभी प्रश्नों में शून्य अंक मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधि शिक्षा के गिरते स्तर पर गंभीर चिंता जताई। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने बार काउंसिल आफ इंडिया और विधि आयोग से देश में विधि शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट ने कहा कि विधि शिक्षा न्याय व्यवस्था की नींव है और इसके स्तर में गिरावट पूरे न्याय तंत्र को प्रभावित करेगी।मामला प्रयाग विधि महाविद्यालय, नैनी-प्रयागराज के बीए एलएलबी नौवें सेमेस्टर के छात्र से जुड़ा है। छात्र ने ‘बायो-डायवर्सिटी प्रोटेक्शन ला’ विषय की परीक्षा दी थी।

18 मार्च को घोषित परिणाम में उसे सभी प्रश्नों में शून्य अंक मिले। आरटीआई के जरिये उत्तरपुस्तिका की प्रति मिलने के बाद उसने पुनर्मूल्यांकन की मांग की, लेकिन विश्वविद्यालय ने कार्रवाई नहीं की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय से प्रश्नपत्र और मूल उत्तरपुस्तिका तलब की।

प्रश्न संख्या 3-सी में भारत में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों का वर्णन करने को कहा गया था। कोर्ट ने छात्र का उत्तर पढ़ा तो उसमें विषय से संबंधित कानूनी समझ या तर्क नहीं मिला। सरकारी अधिवक्ता वैभव त्रिपाठी ने भी कहा कि वह उत्तर का आशय नहीं समझ सके।

पीठ ने कहा कि शैक्षणिक मूल्यांकन में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। जब तक अंक देने में मनमानी या स्पष्ट गलती न हो, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मूल रिकॉर्ड में परीक्षक की ओर से शून्य अंक देने में कोई त्रुटि नहीं मिली। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

हालांकि पीठ ने कहा कि यह केवल एक छात्र का मामला नहीं है। ऐसे मामले बार-बार सामने आ रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित संस्थान के शैक्षणिक और आधारभूत मानकों की जांच करने का निर्देश बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया।

विधि आयोग को देश में विधि शिक्षा के स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया कि छात्र की पहचान संबंधी विवरण यथा नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर इत्यादि हटा कर प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिका की प्रति संबंधित संस्थाओं को भिजवाएं।