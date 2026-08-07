सिविल कोर्ट में चलेगा काशी राजपरिवार की मिश्रित संपत्तियों के बंटवारे का मामला, HC ने खारिज की याचिकाएं

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी राजपरिवार की संपत्तियों से जुड़े विवाद में स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाद में कृषि भूमि के साथ-साथ भवन, मकान और आबादी घोषित भूमि भी शामिल हों तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जा सकती है।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ ट्रायल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कुमारी विष्णुप्रिया की प्रथम अपील (एफएएफओ) तथा डा. अनंत नारायण सिंह की सिविल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा है।

कुमारी विष्णुप्रिया द्वारा दायर याचिका संपत्ति बंटवारे और घोषणा संबंधी वाद से संबंधित थी। इसमें दावा किया गया था कि माता-पिता की छोड़ी गई संपत्तियों में उनका एक-चौथाई हिस्सा है और उसी आधार पर बंटवारे की मांग की गई। प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिकांश विवादित संपत्तियां कृषि भूमि हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के प्रविधानों के अनुसार ऐसे मामलों की सुनवाई केवल राजस्व न्यायालय में हो सकती है। इसी आधार पर वादपत्र को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग की गई थी।

इसके विपरीत वादी की ओर से कहा गया कि विवादित संपत्तियों में केवल कृषि भूमि ही नहीं बल्कि नगर क्षेत्र स्थित मकान, भवन तथा वे भूमि भी शामिल हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबादी घोषित किया जा चुका है। इसलिए पूरे विवाद को केवल कृषि भूमि का मामला नहीं माना जा सकता।

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हाई कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि संपत्तियों की सूची में भवन, मकान और ऐसी भूमि भी शामिल हैं जिन्हें पूर्व में धारा 143 के तहत आबादी घोषित किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि यदि किसी वाद में कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हों तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट द्वारा की जा सकती है। अदालत ने इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय लक्ष्मी प्रसाद बनाम कृष्णा देवी का भी उल्लेख किया।

इसी मामले में वादी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इन्कार किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पाया कि अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए दायर आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किन विशिष्ट संपत्तियों के संबंध में राहत मांगी जा रही है।