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    प्रदूषण में मुरादाबाद स्थित श्रीराम इंडस्ट्रीज के संचालन पर रोक, Allahabad High Court का सख्त आदेश

    By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:37 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद स्थित श्रीराम इंडस्ट्रीज के संचालन पर प्रदूषण के कारण रोक लगा दी है। यह आदेश औद्योगिक प्रदूषण पर दायर जनहित याचिका की ...और पढ़ें

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके मांगा जवाब

    2. औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में दाखिल जनहित याचिका

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए मुरादाबाद स्थित श्रीराम इंडस्ट्रीज के संचालन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि उद्योग के संचालन पर अगली सुनवाई तक पूर्णतः रोक रहेगी।

    अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी

    मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने यह आदेश भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जहांगीरपुर मुरादाबाद निवासी शुभम राठी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने श्रीराम इंडस्ट्रीज, ग्राम मनकुला, तहसील बिलारी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किया है। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

    बताया मटर प्लांट लग रहा, पिघलाया जा रहा टायर

    याची के अधिवक्ता अमरजीत चौधरी ने कोर्ट को बताया कि उद्योग से निकलने वाली हानिकारक गैस, कार्बन और अन्य प्रदूषण से आसपास के सात गांवों की आबादी और फसलें प्रभावित हो रही हैं। पहले ग्रामीणों को बताया गया था कि मटर का प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन निर्माण के बाद वहां टायर पिघलाने का कार्य किया जा रहा है। इससे निकलने वाले धुएं के कारण कार्बन के कण ग्रामीणों के घरों और खेतों में गिरने लगे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध और प्रदूषण है।

    ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई

    बताया कि ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में संलग्न पर्यावरण बोर्ड की रिपोर्ट और ग्रामीणों द्वारा फसल की कटाई के दौरान ली गई तस्वीरों के आधार पर खंडपीठ ने उद्योग के संचालन पर रोक लगा दी है।

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