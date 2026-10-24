नारी निकेतन में रह रही युवती को दी पति के साथ जाने की अनुमति, हाई कोर्ट ने कहा- अपनी पसंद से रहना बालिग का अधिकार

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी वयस्क को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने और पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का मौलिक अधिकार है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित करते हुए संत रविदास नगर की एक युवती को पति के साथ जाने की अनुमति दे दी है।

वह नारी निकेतन में रह रही थी। अदालत में उपस्थित युवती ने कोर्ट में स्पष्ट कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। वह न तो माता-पिता के साथ रहना चाहती है और न ही नारी निकेतन में।युवती के पिता ने बेटी के नाबालिग होने का दावा किया था।