वैवाहिक विवाद में बच्चों को मोहरा बनाने पर इलाहाबाद HC चिंतित, पाक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा को किया रद 

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल संरक्षण कानून का दुरुपयोग मिलने पर हल्द्वानी के डाक्टर यतींद्र मोहन बहुगुणा और उनके भाई समोज बहुगुणा को आरोपों से बरी करते हुए उनकी सजा रद कर दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति जेके उपाध्याय की खंडपीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।

पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में कायम मुकदमे में वाराणसी की अदालत ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा, बाल यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप कड़वे वैवाहिक और संपत्ति विवाद के चलते दुर्भावनावश गढ़े गए थे। इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। वैवाहिक विवाद में बच्चों को मोहरा बनाया जाना चिंताजनक है।

खंडपीठ का कहना था कि अलग रह रही चिकित्सक पत्नी ने घटना के दो महीने बाद बिना किसी उचित कारण एफआइआर दर्ज कराई और वह भी तब जब पति पहले ही तलाक का मुकदमा दायर कर चुका था। अभियोजन पक्ष के दावों को मेडिकल रिपोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया।

चिकित्सा परीक्षक ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि बच्ची के शरीर पर चोट या हमले के कोई निशान नहीं थे जो कि कथित क्रूरता होने पर अनिवार्य रूप से मौजूद होते। अदालत ने मां द्वारा बाल गवाह को गलत पढ़ाने-सिखाने पर गहरी चिंता व्यक्त की।

कोर्ट में पेश की गई परिवार की तस्वीरें और घरेलू कर्मचारियों के बयानों से यह पूरी तरह साबित हुआ कि पिता और बेटी के बीच बेहद स्नेहपूर्ण संबंध थे और बच्ची ने अपने पिता के साथ बहुत खुशी से समय बिताया था।