'मैं वापस आऊंगा...', छोटे भाई के जनाजे में मूंछों पर ताव देकर बोला अतीक का बेटा अली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। (Prayagraj News) छोटे भाई की मौत पर प्रिजन वैन में सवार अली अहमद (Ali Ahmed) रोया। नीचे उतरने के बाद नमाज पढ़ी। जनाजे को कंधा दिया। भाई अबान को मिट्टी दी। फुफ्फी से बातचीत की। बड़े भाई उमर से गले मिला। जब प्रिजन वैन में फिर से बैठने की बारी आई तो मूंछों पर ताव देते हुए अली अहमद बोला-मैं वापस आऊंगा। चेहरे की चमक, रसूख भरे अंदाज में भाई एहजम को भरोसा दिलाया।

पुलिस अभिरक्षा में प्रिजन वैन में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) का बेटा सवार उमर, अली को लेकर लखनऊ और झांसी के लिए रवाना हुई तो बिना नंबर की तमाम गाड़ियां भी पीछे-पीछे चलने लगी। आते समय भी कई लग्जरी कार चल रही थीं, जिसमें करीबी और समर्थक सवार थे। कसारी-मसारी कब्रिस्तान के करीब 500 मीटर दूर तक वाहनों की कतार लगी थी।