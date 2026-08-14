Allahabad Degree College ने BA प्रथम वर्ष में प्रवेश को Non CUET के लिए खोली खिड़की, इतने अंक वाले अभ्यर्थी होंगे पात्र

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने बीए में नान-सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश की खिड़की खोल दी है। इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाले छात्र-छात्राएं नान-सीयूईटी प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को भी निर्धारित तिथि पर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि प्रवेश प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक चलेगी। इसके अलावा सीयूईटी की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए नया कटऑफ निकाला है।

कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए, बीकाम और बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नया कटऑफ निकाला गया है। अभ्यर्थियों को 17 अगस्त को निर्धारित समय पर कॉलेज परिसर में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कीडगंज परिसर में बीए प्रथम वर्ष में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए पात्र माना गया है। बीकाम प्रथम वर्ष में सामान्य वर्ग के 150 या उससे अधिक, ईडब्ल्यूएस के 130 या उससे अधिक तथा ओबीसी वर्ग के 130 या उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। एससी और एसटी वर्ग के लिए सभी अभ्यर्थियों को पात्रता दी गई है।

बीएससी गणित प्रथम वर्ष में सामान्य वर्ग के 50 या उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में सभी अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है। जीरो रोड परिसर की छात्रा शाखा में बीए प्रथम वर्ष के लिए सभी वर्गों की छात्राओं को प्रवेश का अवसर दिया गया है। बीकाम प्रथम वर्ष में सामान्य वर्ग की 150 या उससे अधिक, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग की 130 या उससे अधिक अंक वाली छात्राएं प्रवेश ले सकेंगी। एससी और एसटी वर्ग की सभी छात्राओं को प्रवेश के लिए पात्र माना गया है।

इवि की बीए-एलएलबी में आठवीं मेरिट जारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीएएलएलबी (आनर्स) में प्रवेश के लिए आठवीं मेरिट एवं कटआफ जारी कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कटआफ निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए 15 अगस्त शाम चार बजे तक का समय दिया गया है।

आठवीं मेरिट में अनारक्षित (यूआर) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीयूईटी-यूजी 2026 के 556 से 554.54 अंक तक कटआफ निर्धारित की गई है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग में 532 से 530, ओबीसी में 519 से 515 तथा एससी वर्ग में 468.77 से 467 अंक तक कटऑफ रही। स्पोर्ट्स श्रेणी के लिए दो अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी सूची में जारी किए गए हैं। सीटों का आवंटन पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीयूईटी-यूजी 2026 के कंप्यूटेड मेरिट अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट तैयार करने में भाषा, जनरल एप्टीट्यूड तथा डोमेन विषयों में सर्वाधिक अंक को आधार बनाया गया है।

इवि ने बीए प्रवेश का छठां कटऑफ जारी किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए छठा कटऑफ जारी कर दिया है। ईडब्ल्यूएस वर्ग का कटऑफ 418 से 392 अंक, ओबीसी वर्ग का 424 से 406 अंक और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग का 397 से 358 अंक निर्धारित किया गया है। छठे कटऑफ में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 17 अगस्त की सुबह 10 बजे तक होगी।

बीबीए-एमबीए में 16वें कटऑफ पर प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पांच वर्षीय एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम (बीबीए एवं एमबीए) में प्रवेश के लिए 16वां कटऑफ जारी कर दिया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 478 से 479 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग का कटआफ 265 से 269 अंक है। बीबीए-एमबीए में प्रवेश केवल ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से होगा। प्रवेश 15 अगस्त को शाम 3:30 बजे तक होंगे।