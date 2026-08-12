85 साल की उम्र में दारोगा ने जीती पदोन्नति की कानूनी जंग, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
85 वर्षीय सेवानिवृत्त दारोगा राम अवतार सिंह यादव ने पदोन्नति की कानूनी लड़ाई जीत ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च 1980 से इंस्पेक्टर पद पर ...और पढ़ें
HighLights
85 वर्षीय सेवानिवृत्त दारोगा ने पदोन्नति की कानूनी लड़ाई जीती।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति का आदेश दिया।
विभाग प्रतिकूल प्रविष्टियां साबित नहीं कर सका, न्याय मिला।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। सेवानिवृत्ति के बाद 85 की उम्र में एक दारोगा ने पदोन्नति की कानूनी लड़ाई में जीत हासिल की है। दारोगा राम अवतार सिंह यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 मार्च 1980 से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है।
कहा है कि सेवानिवृत्ति तक के वेतन और अन्य लाभ का भुगतान चार सप्ताह में कर दिया जाय। यह निर्णय न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने पारित किया है। इटावा निवासी याची राम अवतार सिंह यादव 1999 में थानाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका आरोप था कि उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दे दी गई, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया।
याची ने पहले डीजीपी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया, जिसे छह अप्रैल 2010 को खारिज कर दिया गया। डीजीपी का कहना था कि याची के खिलाफ 1973 से 1994 तक की अवधि में सात प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं और पांच बार दंडित किया गया है। इसके बाद याची ने राज्य लोक सेवा अधिकरण में दावा किया जो 30 नवंबर 2012 को खारिज हो गया। समीक्षा याचिका भी 10 जून 2013 को खारिज हुई।
इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जो 16 फरवरी 2015 को अदम पैरवी में खारिज हो गई। पुनर्स्थापना अर्जी (रिकाल) भी 11 दिसंबर 2015 को खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट ने पहले पुनर्स्थापना अर्जी मंजूर की और फिर मामले को गुण-दोष पर सुना। कोर्ट ने पाया कि डीजीपी के आदेश में कहा गया था कि याची का साक्षात्कार हुआ और अंक दिए गए, लेकिन विभाग यह रिकार्ड पेश नहीं कर सका कि याची को कितने अंक मिले और चयनित अभ्यर्थियों को कितने मिले।
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सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि विभाग साबित नहीं कर सका कि प्रतिकूल प्रविष्टियां याची को विधिवत बताई गई थीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘कलेक्टर लैंड एक्वीजिशन बनाम कटिजी’ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विलंब के बावजूद सारभूत न्याय के लिए मामले को गुण-दोष पर सुनना जरूरी है।
खंडपीठ ने कहा कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर पदोन्नति रोकने से पहले उन्हें याची को बताना जरूरी था, जो नहीं हुआ। स्पष्ट है कि विभाग ने याची के साथ अन्याय और भेदभाव किया।