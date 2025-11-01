Language
    प्रयागराज में 2.53 लाख किसानों की रुक जाएगी पीएम सम्मान निधि, 30 नवंबर तक जरूर करा लें ये काम

    By Gyanendra Singh1 Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:31 PM (IST)

    प्रयागराज जिले के 2.53 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित होना पड़ सकता है क्योंकि उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन नहीं कराया है। कृषि विभाग ने 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। ऐसा न करने पर किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें आर्थिक परेशानी हो सकती है।

    फार्मर रजिस्ट्री के बिना ढाई लाख किसानों की रुक जाएगी सम्मान निधि।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को इस बार किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। ऐसे लगभग दो लाख 53 हजार किसान जनपद में हैं, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। जिले में कुल पांच लाख 36 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, जिसमें अब तक दो लाख 83 हजार किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है।

    सरकार की ओर से बिना फार्मर रजिस्ट्री के सम्मान निधि पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए तहसील और ब्लाक स्तर पर व्यापक स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। मगर अब तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। अभी 30 नवंबर तक का समय है।

    पिछले वर्ष दिसंबर में शुरू हुआ यह काम 31 जनवरी तक पूरा होना था, परंतु 10 महीने के बाद भी अब तक 52 प्रतिशत किसानों की ही रजिस्ट्री तैयार की जा सकी है। कई तहसील अभी लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर सकी हैं।

    भारत सरकार के निर्देशों के तहत अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी होगी। यही नहीं पीएम किसान के लाभार्थियों के सत्यापन की प्रगति भी बेहद धीमी है।

    अभी 40 प्रतिशत लाभार्थियों का ही सत्यापन हो सका है। इसके अलावा ई-खसरा पड़ताल का कार्य धीरे चल रहा है, जबकि तीनों कार्यों में एक ही स्टाफ लगाया गया है।

    फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त रुक जाएगी। ऐसे में जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, वह शीघ्र ही यह कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कर लें। -विनीता सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।

    गांव-गांव किसान पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश

    उप निदेशक पवन कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए कृषि अधिकारियों की टीमें गठित कर दी गई हैं। ई-खसरा पड़ताल के साथ फार्मर रजिस्ट्री को विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने और इसकी समय सारिणी तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी किसान अगली पीएम किसान किस्त से वंचित न रह सके। साथ ही पीएम किसान के लाभार्थियों के सत्यापन का काम भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।