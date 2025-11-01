प्रयागराज में 2.53 लाख किसानों की रुक जाएगी पीएम सम्मान निधि, 30 नवंबर तक जरूर करा लें ये काम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को इस बार किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। ऐसे लगभग दो लाख 53 हजार किसान जनपद में हैं, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। जिले में कुल पांच लाख 36 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, जिसमें अब तक दो लाख 83 हजार किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार की ओर से बिना फार्मर रजिस्ट्री के सम्मान निधि पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए तहसील और ब्लाक स्तर पर व्यापक स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। मगर अब तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। अभी 30 नवंबर तक का समय है।

पिछले वर्ष दिसंबर में शुरू हुआ यह काम 31 जनवरी तक पूरा होना था, परंतु 10 महीने के बाद भी अब तक 52 प्रतिशत किसानों की ही रजिस्ट्री तैयार की जा सकी है। कई तहसील अभी लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर सकी हैं।

भारत सरकार के निर्देशों के तहत अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी होगी। यही नहीं पीएम किसान के लाभार्थियों के सत्यापन की प्रगति भी बेहद धीमी है।

अभी 40 प्रतिशत लाभार्थियों का ही सत्यापन हो सका है। इसके अलावा ई-खसरा पड़ताल का कार्य धीरे चल रहा है, जबकि तीनों कार्यों में एक ही स्टाफ लगाया गया है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त रुक जाएगी। ऐसे में जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, वह शीघ्र ही यह कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कर लें। -विनीता सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।