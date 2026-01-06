100 रेलकर्मियों को मिलेगा अति विशिष्ट रेल सेवा अवॉर्ड, ER जोन से सबसे ज्यादा 13 लोगों को मिलेंगे पुरस्कार, विनर्स की लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेलवे के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 की घोषणा हो गई है। इस वर्ष देशभर से 100 चुनिंदा रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह आगामी नौ जनवरी को नई दिल्ली के द्वारका स्थित भव्य यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा, जहां केंद्रीय रेल मंत्री स्वयं विजेताओं को सम्मानित करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के लिए यह वर्ष विशेष गौरव का रहा है।

जोन को कुल छह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें चार अधिकारी और दो कर्मचारी शामिल हैं। विशेष रूप से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ-2025 के दौरान रिकार्ड ट्रेनों के सफल संचालन के लिए सीनियर डिवीजनल आपरेशंस मैनेजर (सीनियर डीओएम) श्रीकृष्ण शुक्ला का चयन हुआ है। उनके अलावा सीनियर डिवीजनल फाइनेंस मैनेजर (सीनियर डीएफएम) आशुतोष शर्मा, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर धनंजय कुमार सिंह और डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर को यह सम्मान मिलेगा।

कर्मचारी वर्ग में असिस्टेंट लोको पायलट सुष्मिता और ट्रैक मेंटेनर पर्वत को पुरस्कृत किया जाएगा।महाकुंभ के दौरान एनसीआर ने अभूतपूर्व तैयारी की थी। प्रयागराज मंडल ने हजारों विशेष ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा मिली। श्रीकृष्ण शुक्ला की अगुवाई में आपरेशंस टीम ने भीड़ प्रबंधन और ट्रेन संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो इस पुरस्कार का आधार बना।

ईआर जोन ने सर्वाधिक 13 पुरस्कार जीते जोनवार अधिकारियों-कर्मचारियों पुरस्कारों की बात करें तो पूर्व रेलवे (ईआर) जोन ने सर्वाधिक 13 पुरस्कार जीते हैं। इसके बाद दक्षिणी रेलवे (एसआर) से 10, पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) से आठ, उत्तरी रेलवे (एनआर) से सात, दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) से सात, उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर) से छह, मध्य रेलवे से पांच, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) से दो शामिल हैं। अन्य जोनों में पूर्व तटीय रेलवे (ईसीओआर) से तीन, उत्तर पूर्व रेलवे (एनईआर) से तीन, दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) से तीन, दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) से तीन पुरस्कार मिले।