UP में अब तक 100 फर्जी डिग्रीधारी वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज, विश्वविद्यालयों से Fake डिग्री लेकर कर रहे थे प्रैक्टिस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अलग-अलग विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री लेकर प्रैक्टिस करने वाले 100 वकीलों के खिलाफ अब तक मुकदमा लिखा जा चुका है। नामजद आरोपित अधिवक्ता प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। बार काउंसिल ऑफ उप्र के सचिव आरके शुक्ला की तहरीर पर प्रयागराज के सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब विवेचना में सभी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जांच में फर्जी मिली डिग्री एफआईआर के मुताबिक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से याचिका में मो. कफील बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के बार काउंसिल ऑफ उप्र में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जिनकी डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस आफ प्रैक्टिस वेरीफिकेशन नियम 2015 के अधीन सत्यापित कराए जाने पर फर्जी पाई गई। उनके विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए आदेश हुआ।

हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था हाई कोर्ट ने इस संबंध में तीन जून 2026 को आदेश दिया था। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ उप्र के सचिव आरके शुक्ला की ओर से जिन वकीलों की डिग्री फर्जी पाई गई थी, उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रामाश्रय यादव का कहना है कि फर्जी डिग्री के आरोप में अब तक 100 वकीलों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। सभी मुकदमों की विवेचना भी शुरू हो गई है।

हाईस्कूल, इंटर की मार्कशीट भी फर्जी बार काउंसिल ऑफ उप्र के सचिव आरके शुक्ला ने बताया कि कई वकीलों की डिग्री ही नहीं बल्कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी फर्जी पाई गई है। बार काउंसिल ऑफ उप्र में कुल करीब साढ़े चार लाख अधिवक्ता पंजीकृत हैं, जिसमें से लगभग ढाई लाख को सीओपी नंबर दिया गया है। सीओपी नंबर वाले वकीलों के शैक्षणिक अभिलेखों की जांच कराई गई, जिसमें डिग्री, मार्कशीट फर्जी पाई गई है।