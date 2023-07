वात्सल्य रस के सम्राट कौन, गद्य-पद्य में क्या है अंतर; डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों से पूछे गए सवाल

डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार को हिंदी संस्कृत व कंप्यूटर की परीक्षा हुई। तीनों विषयों में पूछे गए प्रश्नों को परीक्षार्थियों ने आसानी से हल कर लिया। हिंदी में पूछा गया था कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन थे गद्य-पद्य में क्या अंतर है। इसी तरह संस्कृत व कंप्यूटर में आसान प्रश्न आए थे। परीक्षा देने के बाद उनके चेहरे पर खुशी नजर आई।

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़ : डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार को हिंदी, संस्कृत व कंप्यूटर की परीक्षा हुई। तीनों विषयों में पूछे गए प्रश्नों को परीक्षार्थियों ने आसानी से हल कर लिया। हिंदी में पूछा गया था कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन थे, गद्य-पद्य में क्या अंतर है। इसी तरह संस्कृत व कंप्यूटर में आसान प्रश्न आए थे। परीक्षा देने के बाद उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। 258 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित पांच केंद्रों पर तीन पाली में हुई परीक्षा में कुल पंजीकृत 7200 परीक्षार्थियों में से 6942 ने परीक्षा दी तथा 258 अनुपस्थित रहे। जीआइसी में प्रधानाचार्य राज कुमार सिंह, जीजीआइसी में प्रधानाचार्य गरिमा श्रीवास्तव, तिलक कालेज में प्रधानाचार्य प्रमोद तिवारी, पीबी कालेज में प्रधानाचार्य डा. अनूप सिंह के निर्देशन में परीक्षा हुई। केपी इंटर कालेज में प्रधानाचार्य आदित्य सिंह की देखरेख में कराई गई परीक्षा में डायट पर्यवेक्षक फिरोज खान,सतीश तिवारी, डा. राजेश कुमार,राकेश प्रताप सिंह आदि व्यवस्था में लगे रहे। केपी कालेज से परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों में से कुछ लोगों से जागरण ने बात की।

