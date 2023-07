Pratapgarh News तीन साल बाद जो मार्कशीट दी वह फर्जी निकली। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा. लालजी त्रिपाठी का कहना है कि छात्रा ने बाद में मैथ से इंटर करके मार्कशीट सबमिट करने की बात कही थी जो उसने नहीं किया। इससे समस्या यह आई। साथ ही प्रवेश प्रिंसिपल व विभागाध्यक्ष करता है तो प्रबंधक व संरक्षक को नामजद किया जाना किसी साजिश की ओर इशारा करता है।

UP Politics : कांग्रेस जिलाध्यक्ष और उनके बेटे समेत सात पर धोखाधड़ी का केस

जासं, प्रतापगढ़ : डिग्री कालेज का संचालन करने वाले कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा. लालजी त्रिपाटी, उनके पुत्र डा. चंद्रकांत त्रिपाठी समेत सात लोगों पर फर्जी मार्कशीट जारी करने पर धोखाधड़ी का केस शनिवार को नगर कोतवाली में दर्ज हुआ है। गोड़े गांव के संतोष सिंह की बेटी अनुष्का सिंह ने यह केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि 2019 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास करने के बाद उसी साल बीए में प्रवेश लेने में प्रवेश लेने के लिए पं. सुखराज रघुनाथी इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल एंड टेक्नोलाजी रंजीतपुर चिलबिला में आवेदन किया तो एचओडी रमेश गुप्ता, प्रबंधक चंद्रकांत त्रिपाठी व दो अन्य शिक्षकों ने बिना पात्रता के बीए की जगह बीसीए में प्रवेश दे दिया। तीन साल बाद जो मार्कशीट दी, वह फर्जी निकली। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा. लालजी त्रिपाठी का कहना है कि छात्रा ने बाद में मैथ से इंटर करके मार्कशीट सबमिट करने की बात कही थी, जो उसने नहीं किया। इससे समस्या यह आई। साथ ही प्रवेश प्रिंसिपल व विभागाध्यक्ष करता है, तो प्रबंधक व संरक्षक को नामजद किया जाना किसी साजिश की ओर इशारा करता है।

Edited By: Mohammed Ammar