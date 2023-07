UP News: डिंपल बनी सिंपल, जालसाजी कर हासिल की शिक्षामित्र की नौकरी, जांच शुरू

कूटरचित तरीके से दूसरे के नाम पर नौकरी कर रही शिक्षामित्र की जालसाजी का मामला सामने आया है। जौनपुर की सिंपल सिंह खेमसरी लालगंज में अपनी बुआ के घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण की। उसने वर्ष 2002 में जीजीआइसी शीतलमऊ से हाईस्कूल व राम अंजोर मिश्र इंटर कालेज से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2005 में हेमवती नंदन बहुगुणा डिग्री कालेज में बीए में प्रवेश लिया।

डिंपल बनी सिंपल, जालसाजी कर हासिल की शिक्षामित्र की नौकरी, जांच शुरू

Your browser does not support the audio element.