प्रतापगढ़ में माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की दबंगई पर शिकंजा, टोल बैरियर तोड़ने के मामले में दो गाड़ियां जब्त

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कुंडा में अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा पर दो बैरियर तोड़ने, टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने के केस में हथिगवां पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल रहीं घटना से संबंधित दो स्कार्पियो वाहन को पकड़ा है।

भाई अबान के जनाजे में शामिल होने जा रहा था उमर अतीक के बेटे अबान की झांसी में मौत होने पर उसके जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ में जेल में बंद उसके भाई उमर अहमद को भारी सुरक्षा में पुलिस प्रयागराज ले जा रही थी। उमर के समर्थक भी पीछे-पीछे कई वाहनों के काफिले के साथ चल रहे थे। उमर को कुंडा टोल प्लाजा से होकर प्रयागराज जा रहा था।

वाहनों को रोकने पर की गई थी दबंगई उमर की गाड़ी लेकर पुलिस निकल गई, जबकि पीछे आ रही गाड़ियों को टोल प्लाजा पर नियमानुसार रोके जाने पर दो वाहन चालकों ने दबंगई की थी। आरोप के अनुसार बैरियर तोड़े और टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में टोल मैनेजर मो. इसहाक ने मुकदमा दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज से घटना में शामिल दो वाहनों की पहचान करके पुलिस ने उनके चालकों व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

अज्ञात लोगों की पहचान के लिए पुलिस टीम लगी पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि जिले में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान लगातार चल रहा है। पुलिस ने दो स्कार्पियो-एन वाहन बरामद किए हैं। अज्ञात लोगों की पहचान के लिए टीमें लगी हैं।