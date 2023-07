प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, रोटावेटर में फंसकर टुकड़े-टुकड़े हो गया 'कलेजे का टुकड़ा', समेटना पड़ा शव

Pratapgarh News प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है। बच्चे की जिद के चलते एक किसान ने अपने इकलौते बेटे को ट्रैक्टर पर बैठा लिया। किसान ने अपने नाती की जिद पूरी करने के लिए उसे ट्रैक्टर पर बिठा लिया। अचानक झटका लगने से हिमांशु ट्रैक्टर से गिरकर पीछे बंधे रोटावेटर में फंस गया। रोटावेटर में फंस कर बच्चे के टुकड़े-टुकड़े हो गए। बच्चे का मांस खेत में छिटका पड़ा था।

प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, रोटावेटर में फंसकर टुकड़े-टुकड़े हो गया 'कलेजे का टुकड़ा'

