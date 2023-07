Pratapgarh News: भाजयुमो नेता को थप्पड़ मारने के मामले ने पकड़ा तूल, आत्मदाह करने की दी चेतावनी

Pratapgarh News पुलिस चौकी मंगरौरा में भाजयुमो नारायणपुर मंडल अध्यक्ष आशीष तिवारी को थप्पड़ मारने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। पीड़ित ने अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आशीष ने न्याय न मिलने पर एसपी कार्यालय पर आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। इधर वह शनिवार को कई समर्थकों संग एसपी कार्यालय में धरना देने की तैयारी में हैं। इस पर पुलिस सतर्क है।

भाजयुमो नेता को थप्पड़ मारने के मामले ने पकड़ा तूल, आत्मदाह करने की दी चेतावनी; एसपी दफ्तर पर होगा धरना

प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। पुलिस चौकी मंगरौरा में बातचीत के लिए बुलाए गए भाजयुमो नारायणपुर मंडल अध्यक्ष आशीष तिवारी को सिपाही ने शुक्रवार को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। यह प्रकरण तूल पकड़ रहा है। सीओ पर पिटवाने व एनकाउंटर कराने की धमकी देने जैसा आरोप लगा है, जो जांच के दायरे में आ रहा है। घटना के बाद चौकी में धरना दे रहे पीड़ित मंडल अध्यक्ष आशीष तिवारी को पूर्व ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने शांत करा दिया था, लेकिन गुस्से व हुए अपमान की आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। सीओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग हो रही है। उन पर पीटने, मोबाइल छीनने, धमकी देने सहित आरोप लगा है। दिया आत्मदाह करने की चेतावनी आशीष ने न्याय न मिलने पर एसपी कार्यालय पर आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। इधर वह शनिवार को कई समर्थकों संग एसपी कार्यालय में धरना देने की तैयारी में हैं। इस पर पुलिस सतर्क है। अपनी ही सरकार में पुलिस की अभद्रता के शिकार बने भाजयुमो नेता संग गांव के लोग भी सीओ के रवैए से नाराज हैं। एएसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्र का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। दोनों पक्षों को सुना जाएगा। जल्द ही इस मामले पर अब जांच की जाएगी और दोनों पक्षों को सुना जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

