Sawan 2023: रिमझिम सावन मनभावन, शिव भक्त उत्साहित; दूसरे सोमवार पर लगेगा श्रद्धालुओं का तांता

रिमझिम सावन मनभावन, शिव भक्त उत्साहित; दूसरे सोमवार पर लगेगा श्रद्धालुओं का तांता

प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। भोलेनाथ के पावन महीने में पूरा देश शिवमय हो गया है। हर गली और हर चौराहे पर कंधे पर कांवड़ लिए शिवभक्त दिख जाएंगे। खराब मौसम के बाद भी लगातार शिवभक्तों का तांता शिवालयों पर लग रहा है। रिमझिम सावन ने शिव भक्ति की ऊर्जा बढ़ा दी है। सावन के दूसरे सोमवार पर जल चढ़ाने को कांवड़िये निकल पड़े हैं। भीगने से वह और उत्साहित हो रहे हैं। हर उम्र के भक्त केसरिया पोशाक में मस्त व मगन दिख रहे हैं। वह डीजे पर बज रहे शिव के गीतों पर नाचते-गाते चल रहे हैं। सोमवार को शिवालय में जुटेंगे शिवभक्त शिवालयों में अधिक भीड़ रविवार शाम से सोमवार शाम तक होगी। मंदिर जाते व लौटते वक्त सड़कों पर शिव प्रेमियों की कतार दिखाई पड़ती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से शनिवार से सोमवार तक अपेक्षाकृत अधिक किलेबंदी करने के साफ निर्देश हैं। मुख्य रूप से प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग, मानिकपुर से लालगंज होते हुए घुइसरनाथ मार्ग, बेलखरनाथ मार्ग और कटरा गुलाब सिंह मार्ग पर पुलिस की अधिक नजर रहेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन रखेगा नजर प्रतापगढ़ में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांवड़ियों की यात्रा के दौरान खुराफाती तत्वों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए हर थानेदार को कहा गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन कैमरे की तस्वीरें राज्य नियंत्रण कक्ष को भी भेजी जाएंगी। जो पुलिस कर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं, उनमें इंस्पेक्टर, दारोगा, सिपाही होमगार्ड सभी हैं। पीएसी के जवान भी शामिल हैं। इधर रास्ते में उनके विश्राम, कांवर टांगने, नाश्ते, उपचार के भी प्रबंधक बहुत लोगों ने कर रखा है। हाईवे पर घूमेगी पुलिस एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि कांवरिया रूट पर किसी मुश्किल से निपटने के लिए आधा दर्जन क्यूआरटी यानी त्वरित कार्य दल बनाया गया है। इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर के पास होगा। टीम हाईवे पर घूमती रहेगी। कहीं भी जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करेगी।

