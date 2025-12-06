प्रतागपढ़ में बदमाश ने पुलिस टीम पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल, महिला से लूट का मुख्य आरोपित है

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पुलिस और बदमाश के बीच एक बार फिर जनपद में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी तो भागने के दौरान बदमाश ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया।करौंदा गांव के बाहर पुलिस मुठभेड़ हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बदमाश के दोनों पैर में लगी है गोली पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। करौंदी गांव के किनारे नगर कोतवाली पुलिस ने उसे शनिवार भोर में घेरा था। नगर कोतवाल सुभाष यादव ने सूचना के आधार पर टीम के साथ घेराबंदी की तो बदमाश फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में सज्जनपुर मानधाता निवासी अरविंद विश्वकर्मा घायल हो गया।