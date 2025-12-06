प्रतागपढ़ में बदमाश ने पुलिस टीम पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल, महिला से लूट का मुख्य आरोपित है
प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गया। वह बाबागंज में एक महिला से लूट का मुख्य आरोपी है और म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पुलिस और बदमाश के बीच एक बार फिर जनपद में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी तो भागने के दौरान बदमाश ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया।करौंदा गांव के बाहर पुलिस मुठभेड़ हुई।
बदमाश के दोनों पैर में लगी है गोली
पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। करौंदी गांव के किनारे नगर कोतवाली पुलिस ने उसे शनिवार भोर में घेरा था। नगर कोतवाल सुभाष यादव ने सूचना के आधार पर टीम के साथ घेराबंदी की तो बदमाश फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में सज्जनपुर मानधाता निवासी अरविंद विश्वकर्मा घायल हो गया।
लुटेरे का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है
पुलिस के अनुसार अरविंद विश्वकर्मा तीन दिन पहले बाबागंज में एक महिला के साथ हुई लूट का मुख्य आरोपित है। घायलावस्था में उसे राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार अरविंद विश्वकर्मा का लंबा आपराधिक इतिहास है। वह पहले भी लूट के कई मामलों में जेल जा चुका है।
