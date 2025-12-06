Language
    प्रतागपढ़ में बदमाश ने पुलिस टीम पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल, महिला से लूट का मुख्य आरोपित है

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गया। वह बाबागंज में एक महिला से लूट का मुख्य आरोपी है और म ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतापगढ़ के अस्पताल में भर्ती पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल लुटेरा। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल 

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पुलिस और बदमाश के बीच एक बार फिर जनपद में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी तो भागने के दौरान बदमाश ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया।करौंदा गांव के बाहर पुलिस मुठभेड़ हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदमाश के दोनों पैर में लगी है गोली

    पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। करौंदी गांव के किनारे नगर कोतवाली पुलिस ने उसे शनिवार भोर में घेरा था। नगर कोतवाल सुभाष यादव ने सूचना के आधार पर टीम के साथ घेराबंदी की तो बदमाश फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में सज्जनपुर मानधाता निवासी अरविंद विश्वकर्मा घायल हो गया।

    लुटेरे का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है

    पुलिस के अनुसार अरविंद विश्वकर्मा तीन दिन पहले बाबागंज में एक महिला के साथ हुई लूट का मुख्य आरोपित है। घायलावस्था में उसे राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार अरविंद विश्वकर्मा का लंबा आपराधिक इतिहास है। वह पहले भी लूट के कई मामलों में जेल जा चुका है।

