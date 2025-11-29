Language
    प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने ली छात्रा की जान, पिता गंभीर रूप से घायल, स्कूटी पर सवार थे दोनों, टक्कर के बाद गिर गए

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में एक तेज़ रफ्तार प्राइवेट बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे कक्षा आठ की छात्रा वर्तिका शर्मा की मौत हो गई और उसके पिता रवि शर्मा घायल हो गए। वर्तिका और उसके पिता स्कूल से घर लौट रहे थे तभी विकास भवन के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने बस को पकड़ लिया है और मामले की जांच कर रही है। रवि शर्मा का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    प्रतापगढ़ में विकास भवन के निकट बस की टक्कर से स्कूटी सवार छात्रा की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। तेज रफ्तार प्राइवेट बस की टक्कर से एक छात्रा की मौत हो गई। हादसे में छात्रा के पिता घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बस को कब्जे में ले लिया है।

    कटरा रोड पर पूरे सुकाल गांव की रहने वाली 15 वर्ष की वर्तिका शर्मा प्रभात एकेडमी में कक्षा आठ की छात्रा थी। बताया जाता है कि वह अपने अपने पिता रवि शर्मा के साथ स्कूटी पर बैठकर शनिवार दोपहर बाद स्कूल से घर लौट रही थी।

    विकास भवन के आगे सराय खांडे राय पेट्रोल पंप के पास बगल से निकली प्राइवेट बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्री सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने देखा तो दौड़कर मदद के लिए पहुंचे।

    दोनों को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले गए। सिर में गंभीर चोट लगने से वर्तिका अचेत हो गई थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता का उपचार किया जा रहा है। थानाध्यक्ष कोतवाली देहात पुष्पराज सिंह ने बताया कि बस को कब्जे में लिया गया है। जांच की जा रही है।

    युवक की मौत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस मुकदमा

    दीवानगंज प्रतिनिधि के अनुसार इटहरा कंजा सराय गुलामी गांव निवासी श्याम लाल सरोज का 22 वर्षीय पुत्र शुभम सरोज अपने साथी अमित कुमार के साथ कंधई के रामपुर कापा गांव में निमंत्रण से गुरुवार शाम बाइक से घर लौट रहे थे। मगरौरा दीवानगंज मार्ग पर जोगीपुर इटवा चौराहे के पास अज्ञात वाहन चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्गुपताल में इलाज के दौरान शुभम की मौत हो गई थी। मां सरिता देवी की तहरीर पर कंधई पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया।

