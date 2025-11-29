प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने ली छात्रा की जान, पिता गंभीर रूप से घायल, स्कूटी पर सवार थे दोनों, टक्कर के बाद गिर गए

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। तेज रफ्तार प्राइवेट बस की टक्कर से एक छात्रा की मौत हो गई। हादसे में छात्रा के पिता घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बस को कब्जे में ले लिया है।

कटरा रोड पर पूरे सुकाल गांव की रहने वाली 15 वर्ष की वर्तिका शर्मा प्रभात एकेडमी में कक्षा आठ की छात्रा थी। बताया जाता है कि वह अपने अपने पिता रवि शर्मा के साथ स्कूटी पर बैठकर शनिवार दोपहर बाद स्कूल से घर लौट रही थी।

विकास भवन के आगे सराय खांडे राय पेट्रोल पंप के पास बगल से निकली प्राइवेट बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्री सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने देखा तो दौड़कर मदद के लिए पहुंचे।

दोनों को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले गए। सिर में गंभीर चोट लगने से वर्तिका अचेत हो गई थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता का उपचार किया जा रहा है। थानाध्यक्ष कोतवाली देहात पुष्पराज सिंह ने बताया कि बस को कब्जे में लिया गया है। जांच की जा रही है।