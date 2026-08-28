प्रतापगढ़ की रश्मि सिंह ने यूपी टीईटी में 148.19 अंक पाकर रचा इतिहास, पूरे प्रदेश में नाम किया रोशन

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जोगापुर स्थित कोचिंग संस्थान चैलेंजर प्वाईंट की छात्रा रश्मि सिंह ने उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के प्राथमिक स्तर में सफलता हासिल कर जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है।

प्राथमिक विद्यालय रूपापुर, प्रतापगढ़ में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत रश्मि सिंह ने नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद 150 में से 148.19 अंक प्राप्त किए हैं, जो पूरे प्रदेश में सर्वोच्च अंकों में से एक है।

इस सफलता पर संस्थान के डायरेक्टर सलाउद्दीन ने कहा कि रश्मि की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, निरंतरता और संस्थान की सटीक शिक्षण रणनीति का परिणाम है। रश्मि सिंह ने अपनी इस सफलता का श्रेय सलाउद्दीन के कुशल मार्गदर्शन उत्कृष्ट माहौल को दिया है।

किसान के बेटे-बेटी को मिली सफलता, बीईओ ने किया सम्मानित गौरा: अपनी मेहनत और लगन से बेहतर तैयारी के साथ किसान का बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा बेटी टेक्निकल असिस्टेंट बनकर घर लौटी। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यालय में दोनों को सम्मानित किया गया।