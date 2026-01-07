प्रतापगढ़ में वाहन मालिकों की बढ़ेगी समस्या, सप्ताह में केवल तीन ही दिन होगी वाहनों की फिटनेस; सामने आई वजह
प्रतापगढ़ में अब वाहनों की फिटनेस सप्ताह में केवल तीन दिन ही होगी, जिससे वाहन मालिकों की समस्या बढ़ जाएगी। चित्रकूट के आरआई तीन दिन फिटनेस करते थे, जब ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। जिले के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहनों की फिटनेस सप्ताह में अब तीन दिन ही की जाएगी। जिससे वाहन स्वामियों की समस्या बढ़ जाएगी।
कार्यालय में चित्रकूट के आरआई को मुख्यालय द्वारा हफ्ते में तीन दिन के लिए नियुक्त किया गया था। प्रतापगढ़ कार्यालय में वाहनों की फिटनेस कर रहे थे और बाकी के तीन दिन एआरटीओ प्रशासन द्वारा की जा रही थी, लेकिन एआरटीओ प्रशासन रहे बिनय कुमार सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत हो गए।
इसके बाद अभी तक कार्यालय में एआरटीओ प्रशासन की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में प्रशासन का कार्यभार एआरटीओ प्रवर्तन के पास है। वाहनों की फिटनेस की प्रक्रिया में किसी तरह के बदलाव का आदेश नहीं आया है। पूर्व के भांति मैनुअल तरीके से सोमवार से बुधवार तक ये काम किया जाएगा।
एआरटीओ प्रवर्तन-प्रशासन डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले की तरह ही मैनुअल तरीके से वाहनों की फिटनेस कार्यालय पर आरआई द्वारा की जाएगी। अभी नियम में कोई बदलाव भी नहीं किया गया है।
इस सप्ताह में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को फिटनेस कराने के लिए जिन वाहन स्वामियों द्वारा स्लॉट डेट बुक किया गया था। अगले सप्ताह में वह स्लॉट डेट सोमवार, मंगलवार और बुधवार को डाइवर्ट कर दिया गया है।
