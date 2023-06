16 अप्रैल 2008 को रात लगभग साढ़े आठ बजे उसके पिता मानिक चंद केसरवानी और मां घर पर थीं। सभी लोगों ने खाना खाया। इसके बाद उसके पिता दुकान पर सोने जा रहे थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबागंज के सामने रमाशंकर तिवारी रामू व श्यामू ने उन्हें घेर लिया। पुरानी रंजिश में कहासुनी के बाद उसके पिता को तमंचे से गोली मार दी।

प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। प्रतापगढ़ में 16 साल पहले हई वृद्ध की हत्‍या के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुजा सुनाई। साथ ही दोनों को छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया। एक हत्यारोपी की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। 16 अप्रैल 2008 को हुई थी हत्‍या वादी मुकदमा अशोक कुमार के अनुसार, 16 अप्रैल 2008 को रात लगभग साढ़े आठ बजे उसके पिता मानिक चंद केसरवानी और मां घर पर थीं। सभी लोगों ने खाना खाया। इसके बाद उसके पिता दुकान पर सोने जा रहे थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबागंज के सामने रमाशंकर तिवारी, रामू व श्यामू ने उन्हें घेर लिया। पुरानी रंजिश में कहासुनी के बाद उसके पिता को तमंचे से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर उसकी बहन प्रीति व बाजार के लोग मौके पर पहुंच गए। हत्यारोपित धमकी देते हुए भाग गए। 50 वर्षीय उसके पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा मामले की सुनवाई करते अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुमित पवार ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए रामू व श्यामू पुत्र रमाशंकर तिवारी निवासी पूरे निर्मल खुर्द बाबागंज थाना संग्रामगढ़ को आजीवन कारावास व प्रत्येक को छह-छह रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सजन लाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। एक अन्य आरोपी रमाशंकर की मृत्यु मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो गई। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।

Edited By: Vinay Saxena