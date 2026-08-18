प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा: नाले में नहाने गए दो बच्चे गहरे पानी में डूबे, दोनों की मौत से माहौल गमगीन
प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा में खटखटहवा पुल के पास तम्बूरा नाले में नहाने गए दो बच्चे गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने उन्हें बेहोशी की हालत में निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
HighLights
आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के दफरा गांव के रहने वाले थे बालक
गांव के अन्य बच्चों के साथ दोनों नहाने गए थे, पुलिस को सूचना दी
संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। आसपुर देवसरा क्षेत्र के दफरा गांव के मोती का पूरा पुरवे के दो बच्चे मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे घर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित बहने वाले खटखटहवा पुल राजाबाजार के तम्बूरा नाले में कुछ अन्य बच्चों के साथ नहाने गए थे। नहाने के दौरान दो बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए। उनको डूबता देख साथ आए अन्य बच्चे बस्ती में पहुंचकर जानकारी दी तो गांव के लोग भाग कर आए और उनकी तलाश करके उन्हें बाहर निकाल कर बेहोश हालत में उन्हें सीएचसी अमरगढ़ ले गए। जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत बताया।
गांव के हरि का पुरा बस्ती में मंगलवार को हनुमान जी के पूजन का कार्यक्रम हो रहा था। शाम को यहां पर भंडारे की तैयारी चल रही थी। गांव के लोग इस तैयारी में लगे हुए थे। इसी दौरान गांव के कुछ बच्चे बस्ती के समीप बहने वाले खटखटहवा पुल राजाबाजार स्थित तम्बूरा नाले में नहाने चले गए।
नहाने के दौरान गांव निवासी परिवहन विभाग में परिचालक प्रदीप वर्मा का इकलौता पुत्र 11 वर्षीय अनव वर्मा और मूलचंद्र वर्मा का 12 वर्षीय पुत्र विक्रम गहरे पानी में जाकर डूबने लगे। यह देख साथ में गए बच्चे दौड़कर बस्ती में पहुंचकर लोगों को जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों की नाले में खोजबीन शुरू की।
थोड़ी देर में दोनों बच्चे बेहोशी हालत में मिल गए। उन्हें लेकर सीएचसी अमरगढ़ आए जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा राकेश चौरसिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी।
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