प्रतापगढ़ में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला तलवारबाजी और दूसरा ताइक्वांडो हॉल, खेलमंत्री ने दी सहमति

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रतापगढ़ में भी खेल सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में बेल्हा में प्रदेश का पहला तलवारबाजी मल्टी पर्पज हाल बनने जा रहा है। इसके साथ ही ताइक्वांडो हाल भी बनेगा।

यह लखनऊ के बाद दूसरा हाल होगा। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में नया आफिस बनाने के साथ ओपन हाल भी बनाया जाएगा। इसके लिए छह करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया गया है। खेल मंत्री और खेल सचिव ने इस प्रोजेक्ट को सहमति दे दी गई है। जल्द ही स्वीकृति भी मिल जाएगी।

छह एकड़ में बने जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो पालियों में लगभग चार सौ खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। वह ताइक्वांडो, एथलेटिक्स, तलवारबाजी, कुश्ती, फुटबाल, क्रिकेट, हैंडबाल और हाकी का प्रशिक्षण लेते हैं। पिछले कई सालों से स्टेडियम को विस्तार देने की कवायद चल रही है। मगर किन्हीं कारणों से यह धरातल पर उतर नहीं पा रही है। इसके साथ ही अब स्टेडियम में तलवारबाजी मल्टी पर्पज बनने जा रहा है। प्रथम तल पर इसका हाल रहेगा।