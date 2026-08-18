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प्रतापगढ़ में छात्र का अपहरण, पांच लाख रुपये मांगी फिरौती; पुलिस सक्रिय हुई तो छोड़कर भागे अपहर्ता

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:19 PM (IST)

प्रतापगढ़ में पॉलिटेक्निक दाखिले के लिए जा रहे एक छात्र का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया और पांच लाख की फिरौती मांगी। पुलिस की सक्रियता देख अपहरणकर्ता छात्र को छोड़कर फरार हो गए।

प्रतापगढ़ के पट्टी में फिरौती के लिए छात्र का अपहरण हुआ, पुलिस की सक्रियता से उसे छोड़कर अपहर्ता भागे।

प्रतापगढ़ के पट्टी में फिरौती के लिए छात्र का अपहरण हुआ, पुलिस की सक्रियता से उसे छोड़कर अपहर्ता भागे।

HighLights

  1. पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए जाते समय वारदात को दिया गया अंजाम 

  2. पुलिस सक्रिय हुई तो मदाफरपुर के समीप छात्र को छोड़कर भागे अपहर्ता

  3. पुलिस छात्र को पट्टी कोतवाली ले आई और उससे गहन पूछताछ करती रही

संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए कोहड़ौर जा रहे 18 वर्षीय छात्र का मंगलवार को कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद छात्र के पिता के वाट्सएप पर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई तो अपहरर्ता छात्र को मदाफरपुर के समीप छोड़कर फरार हो गए। पुलिस छात्र को कोतवाली ले आई और देर शाम तक उससे पूछताछ करती रही।

शेखपुरा आधारगंज के बहाउद्दीनपुर निवासी राजू यादव का पुत्र ऋषभ यादव मंगलवार को पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए कोहड़ौर जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कार सवार कुछ लोगों ने उसे जबरन खींचकर ले गए। इसके बाद उसके पिता के मोबाइल पर वाट्सएप के जरिए पांच लाख रुपये की फिरौती का संदेश भेजा गया।

छात्र के पिता इस समय सोनभद्र में हैं। संदेश मिलने के बाद उन्होंने तत्काल घरवालों को घटना की जानकारी दी। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की सक्रियता बढ़ते ही अपहरणकर्ता छात्र को मदाफरपुर के समीप छोड़कर फरार हो गए। पुलिस छात्र को अपने साथ कोतवाली ले आई, जहां उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही थी।

इस संबंध में चौकी इंचार्ज अमुवाही हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस का शिकंजा कसता देख आरोपित छात्र को छोड़कर फरार हो गए। मामले की जांच की जा रही है और आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगी है।