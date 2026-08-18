प्रतापगढ़ में छात्र का अपहरण, पांच लाख रुपये मांगी फिरौती; पुलिस सक्रिय हुई तो छोड़कर भागे अपहर्ता

संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए कोहड़ौर जा रहे 18 वर्षीय छात्र का मंगलवार को कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद छात्र के पिता के वाट्सएप पर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई तो अपहरर्ता छात्र को मदाफरपुर के समीप छोड़कर फरार हो गए। पुलिस छात्र को कोतवाली ले आई और देर शाम तक उससे पूछताछ करती रही।

शेखपुरा आधारगंज के बहाउद्दीनपुर निवासी राजू यादव का पुत्र ऋषभ यादव मंगलवार को पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए कोहड़ौर जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कार सवार कुछ लोगों ने उसे जबरन खींचकर ले गए। इसके बाद उसके पिता के मोबाइल पर वाट्सएप के जरिए पांच लाख रुपये की फिरौती का संदेश भेजा गया।

छात्र के पिता इस समय सोनभद्र में हैं। संदेश मिलने के बाद उन्होंने तत्काल घरवालों को घटना की जानकारी दी। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की सक्रियता बढ़ते ही अपहरणकर्ता छात्र को मदाफरपुर के समीप छोड़कर फरार हो गए। पुलिस छात्र को अपने साथ कोतवाली ले आई, जहां उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही थी।