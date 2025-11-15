Pratapgarh Police Transfers दिलीपपुर थाने के दारोगा लाइन हाजिर, SP ने सात उप निरीक्षकों को इधर से उधर किया
प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने आठ उपनिरीक्षकों का तबादला किया है। दिलीपपुर थाने के एसआइ दुर्गेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। राहुल कुमार को कुंडा से मकंद्रूगंज का कोतवाल बनाया गया है, जबकि सुनील कुमार राय किशुनगंज और योगेंद्र सिंह सैफाबाद के चौकी प्रभारी बने हैं। अन्य निरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने आठ उपनिरीक्षकों काे इधर से उधर कर दिया है। दिलीपपुर थाने में तैनात रहे एसआइ दुर्गेश कुमार पर गाज गिरी है। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।
राहुल बने मकंद्रूगंज कोतवाल नगर बने
पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी सूची के अनुसार तत्काल प्रभाव से राहुल कुमार को थाना कुंडा से चौकी प्रभारी मकन्द्रूगंज कोतवाली नगर बनाए गए हैं। इसी प्रकार सुनील कुमार राय उदयपुर से चौकी प्रभारी किशुनगंज, योगेंद्र सिंह आसपुर देवसरा से चौकी प्रभारी सैफाबाद बने हैं।
इन्हें भी बदला गया
पुलिस अधीक्षक ने आशीष पटेरिया को पुलिस लाइन से आसपुर देवसरा, सचिन पटेल पुलिस लाइन से थाना उदयपुर भेजा है। राजेश कुमार को कंधई से कुंडा व राजेश कुमार शुक्ल उदयपुर से दिलीपपुर भेजे गए हैं।
