प्रतापगढ़ के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, तपिश से घरों के परदे झुलसे, खिड़कियों के कांच पिघले
प्रतापगढ़ में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से आसपास के घरों को भारी नुकसान हुआ है। आग की तपिश से घरों के परदे झुलस गए और खिड़कियों के कांच तक पिघल गए। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कबाड़ के बंद गोदाम में शुक्रवार देर रात आग लगने से हजारों का नुकसान हो गया। पूर्वी सहोदरपुर के गंगा दीन ने मीरा भवन चौराहे के पास कबाड़ का गोदाम खोल रखा है। वह गोदाम को बंद कर शाम करीब 7:00 बजे घर चला गया था।
शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
रात करीब 9:15 बजे गोदाम से आग की लपटें उठते हुए आसपास के लोगों ने देखा। इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने तीन टैंकर पानी खर्च करके कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई।
करीब 30 हजार का नुकसान
गोदाम संचालक के अनुसार करीब 30 हजार का नुकसान हुआ है। गोदाम में कबाड़ डंप होने से सुबह तक आग सुलगती रही। जिला अग्निशमन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई है। प्लास्टिक का कबाड़ होने के कारण आग फैल गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया।
सुबह तक धुआं उठता रहा
कबाड़ के बंद गोदाम में शुक्रवार देर रात आग लगने की घटना से आसपास के लोग सहमे रहे। सुबह तक धुआं उठता रहा। कबाड़ जलने की बदबू ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया। गोदाम में गैस सिलेंडर भी रखे थे। संयोग अच्छा रहा कि आग वहां तक नहीं पहुंची, नहीं तो धमाकों से बड़ा नुकसान हो सकता था।
रिहायशी मकानों से घिरा है कबाड़ का गोदाम
सहोदरपुर के गंगा दीन ने मीरा भवन चौराहे के पास कबाड़ का गोदाम खोल रखा है। यह गोदाम चारों ओर से रिहायशी मकानों व परिवारों से घिरा है। पाश एरिया मीरा भवन में एफसीआइ गोदाम रोड पर कबाड़ के गोदाम में जब आग लगी तो उसकी लपटों की तपिश ने आसपास के घरों को अपनी जद में ले लिया। तपिश के कारण घरों के परदे झुलस गए और खिड़कियों के कांच पिघल गए।
रिहायशी इलाके में गोदाम से लोगों में आक्रोश
दमकल की तीन गाड़ियां लगाने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बाद भी लोगों में डर है। आसपास के लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में कबाड़ का गोदाम नहीं होना चाहिए। पुलिस लगातार इस रास्ते से गुजरती है और देखती भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और घटना हो गई।
प्लास्टिक का कबाड़ में लगी थी आग : अग्निशमन अधिकारी
जिला अग्निशमन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि दमकल के शीघ्र पहुंच जाने से जनहानि नहीं हो पाई। प्लास्टिक का कबाड़ होने के कारण आग फैल गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होने का अनुमान है। जांच की जा रही है।
