Chandrayaan-3: इसरो के मिशन चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग में शामिल है प्रतापगढ़ का लाल, मिलिए रवि केसरवानी से

Chandrayaan 3 भारत के लिए 14 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई। इसरो ने एलवीएम3-एम4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग करने वाली टीम में कुंडा के मूल निवासी अंतरिक्ष वैज्ञानिक रवि केसरवानी भी शामिल रहे हैं।

इसरो के मिशन चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग में शामिल है प्रतापगढ़ का लाल, मिलिए रवि केसरवानी से

कुंडा, रवि केसरवानी। मिशन चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग करने वाली टीम में कुंडा के मूल निवासी अंतरिक्ष वैज्ञानिक रवि केसरवानी भी शामिल रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शुक्रवार को यान लॉन्च होने के बाद रवि के घर-परिवार में खुशी छा गई। लोग देर शाम तक बधाई देते रहे। पूरे गांव में खुशी का माहौल रहा। सभी को गांव के लाल पर गर्व है। अत्ता नगर मोहल्ला निवासी ओम प्रकाश केसरवानी की सरयू नगर में किराना दुकान है। उनके दो बेटे हैं। बड़े रवि व दूसरे नंबर पर ऋषभ। शुरुआती शिक्षा केजीएन पब्लिक स्कूल कुंडा से कर रवि आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट में बीटेक किया। वर्ष 2016 में इसरो में ट्रेनिंग के लिए प्रवेश लिया। फिर यहीं (इसरो में) 2019 में उनका चयन साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर-सी के रूप में हुआ। वह 2021 से प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 से जुड़े। पिता का सिर गर्व से हुआ ऊंचा देश का गौरव बढ़ाने वाले मिशन में बेटे की सहभागिता से गदगद पिता ओमप्रकाश ने दैनिक जागरण को बताया कि बेटे से आए दिन बात होती है। बेटे ने बहुत पहले मिशन को बताया था। बेटे के मिशन में ही शामिल होने की खुशी नहीं है, बल्कि चंद्रयान-3 के जरिए भारत के दुनिया में ताकतवर होने की भी अपार प्रसन्नता है। रवि की दादी द्रौपदी देवी, मां सरस्वती, पत्नी कृतिका, भाई ऋषभ समेत स्वजन ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मनाई। नवंबर में रवि ने घर आने की बात कही है। इसरो के मिशन आदित्य एल-1 में भी हैं रवि इसरो के साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर रवि ने दैनिक जागरण से भी मोबाइल पर बात की। बताया कि मिशन की टीम में शामिल सभी लोग खुश हैं। मेहनत सफल होने की खुशी है। अब इंतजार है लैंडिंग का। इस युवा तकनीशियन ने बताया कि प्रति सेकेंड 10 किलोमीटर की रफ्तार से यान धरती की कक्षा में घूम रहा है फिलहाल। 22-23 अगस्त अहम तिथि होगी। रवि के अनुसार वह इसरो के मिशन आदित्य-एल -1 से भी जुड़े हैं। इसके प्रक्षेपण की तिथि जल्द घोषित होगी। यह सूरज की स्टडी करेगा।

