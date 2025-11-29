प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, अर्टिका कार की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत
प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर प्रतापगढ़ के सुंदरपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में आर्टिका कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार कार चालक की तलाश जारी है। यह घटना शनिवार शाम को हुई।
संसू, जागरण, कोहड़ौर (प्रतापगढ़)। प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर शनिवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। सुलतानपुर की ओर से आ रही आर्टिका कार ने प्रतापगढ़ से आ रही बाइक में टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाए थे। पुलिस ने उनके घरवालों को हादसे की जानकारी दी। उधर दुर्घटना के बाद गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गया।
सुलतानपुर जनपद के रामगंज थाना क्षेत्र के ढ़ेमा निवासी 22 वर्षीय विकास पुत्र राम लखन व उसका चचेरा भाई 23 वर्षीय रोहित पुत्र बनवारी लाल शनिवार दोपहर करीब दो बजे एक बाइक से प्रतापगढ़ की ओर गए थे। बताया जाता है कि इसकी सूचना घरवालों को उन्होंने नहीं दी थी। शाम लगभग पांच बजे दोनों घर लौट रहे थे।
प्रयागराज-अयोध्या मार्ग पर प्रतापगढ़ के सुंदरपुर गांव के समीप स्वाद रेस्टोरेंट के सामने पहुंची, सुल्तानपुर की तरफ से आ रही आर्टिका ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। इससे विकास और रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग तुरंत दोनों को सीएचसी कोहड़ौर ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवकों की जेब में मिले आधार कार्ड से पहचान करके उनके घरवालों को हादसे की जानकारी दी। घरवाले मौके पर पहुंचे तो दोनों युवकों को मृत देख बिलखने लगे। रोहित अपने माता-पिता का एकलौता पुत्र था। दोनों युवक अविवाहित थे।
थानाध्यक्ष कोहड़ौर धनंजय राय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है। बाइक को टक्कर मारने वाली कार को पुलिस ने कब्जे में लिया है। दोनों शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
