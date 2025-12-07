Pratapgarh Police Encounter : गोवध और हत्या के प्रयास के अभियुक्त के पैर में लगी गोली, पुलिस टीम पर किया था फायर
प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोवध और हत्या के प्रयास का आरोपी ओंकारनाथ घायल हो गया। आसपुर देवसरा क्षेत्र के भीखमपुर नहर पुल ...और पढ़ें
संसू, जागरण, सदहा (जागरण)। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के भीखमपुर नहर पुलिया के समीप शनिवार रात पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। इसमें गोकशी और हत्या के प्रयास करने वाले ओंकारनाथ पुत्र पाहीलाल निवासी उदईपुर पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसने घेराबंदी करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की थी।
पुलिस से घिरता देख ओंकारनाथ ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इसके बाद आत्म सुरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की तो एक गोली ओंकारनाथ के दाहिने पैर में लगी। इससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस ने ओंकारनाथ के पास से विना नंबर प्लेट की एक बाइक, एक तमंचा, दो खोखा व एक कारतूस बरामद किया। पुलिस के अनुसार चार सितंबर 2021 को आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के कोपा गांव में गोमांस से भरी बोरी मिली थी, जिसमें यह वांछित था।
इसके अलावा 29 सितंबर 2021 को ओंकारनाथ ने सेतापुर खडखडहवा पुल के पास पुलिस टीम पर गोवंश से लदा वाहन चढ़ाने की कोशिश की थी। इस मामले का मुकदमा आसपुर देवसरा थाना में पंजीकृत है। आसपुर देवसरा की पुलिस की पुलिस इसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
थानाअध्यक्ष आसपुर देवसरा विजेंद्र सिंह ने बताया की किसी भी अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही आगे भी कार्रवाई तबतक जारी रहेगी, जब तक क्षेत्र से अपराध मुक्त नहीं हो जाता है।
