Pratapgarh Police Encounter : गोवध और हत्या के प्रयास के अभियुक्त के पैर में लगी गोली, पुलिस टीम पर किया था फायर

संसू, जागरण, सदहा (जागरण)। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के भीखमपुर नहर पुलिया के समीप शनिवार रात पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। इसमें गोकशी और हत्या के प्रयास करने वाले ओंकारनाथ पुत्र पाहीलाल निवासी उदईपुर पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसने घेराबंदी करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की थी।

पुलिस से घिरता देख ओंकारनाथ ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इसके बाद आत्म सुरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की तो एक गोली ओंकारनाथ के दाहिने पैर में लगी। इससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने ओंकारनाथ के पास से विना नंबर प्लेट की एक बाइक, एक तमंचा, दो खोखा व एक कारतूस बरामद किया। पुलिस के अनुसार चार सितंबर 2021 को आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के कोपा गांव में गोमांस से भरी बोरी मिली थी, जिसमें यह वांछित था।