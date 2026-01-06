पेट्रोल पंप पर लूट का आरोपित 25 हजार का इनामिया अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार, प्रतापगढ़ पुलिस ने घर से पकड़ा

संसू, जागरण, सुवंसा (प्रतापगढ़)। प्रतापगढ़ पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामिया अंतरजनपदीय बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रयागराज स्थित उसके घर पर सोमवार रात छापेमारी कर पकड़ा गया। वह फतनपुर थाना क्षेत्र कतरौली गांव के पास पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना का आरोपित है। पुलिस के अनुसार इनामिया बदमाश पर प्रयागराज और प्रतापगढ़ जनपद में लूट, हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी जैसे पांच जघन्य अपराध पंजीकृत हैं।

फतनपुर पेट्रोल पंप पर लूट मामले में रानीगंज थाना क्षेत्र के जयरामपुर, दुर्गागंज निवासी विवेक जायसवाल फतनपुर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि फतनपुर क्षेत्र में कतरौली गांव के पास पेट्रोल पंप पर दो सितंबर 2025 की रात में दो बाइकों से आए चार बदमाशों ने उसके पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की।

इस दौरान पंप कर्मचारी त्रिभुवन के पास से 25 हजार रुपये छीनकर बदमाशों ने बाहर तेल भरवा रहे ग्राहकों से भी मारपीट करकरने के बाद भाग गए। इस संबंध में थाना फतनपुर में चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।