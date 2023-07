Pratapgarh News : जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे को उतार दिया मौत के घाट; घर में कोहराम

कस्बा के गुलाम चिश्ती गांव निवासी मेवालाल 55 पुत्र राम स्वरूप पटेल का बड़े भाई वंशीलाल से घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। जिसे लेकर कर आए दिन दोनों में विवाद होता। शुक्रवार की शाम करीब तीन बजे बंटवारे को लेकर दोनों भाईयों में विवाद होने लगा। इस बीच बड़े भाई ने लाठी डंडे से मेवालाल पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Pratapgarh : जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे को उतार दिया मौत के घाट; घर में कोहराम

संसू, कुंडा : घर के बंटवारे में हए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर लाठी डंडे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल छोटे भाई को जब इलाज के लिए चिकित्सक के पास ले गए तो उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुंडा कस्बा के गुलाम चिश्ती गांव निवासी मेवालाल 55 पुत्र राम स्वरूप पटेल का बड़े भाई वंशीलाल से घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। जिसे लेकर कर आए दिन दोनों में विवाद होता। शुक्रवार की शाम करीब तीन बजे बंटवारे को लेकर दोनों भाईयों में विवाद होने लगा। इस बीच बड़े भाई ने लाठी डंडे से मेवालाल पर हमला कर दिया। चर्चा यह भी रही कि जब विवाद हो रहा था तो उसी समय मेवालाल का बेटा विजय अपना ट्रैक्टर लेकर घर पहुंचा था, जहां पर वंशी के बेटे संदीप ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया और ट्रैक्टर मेवालाल पर चढ़ गया। गंभीर रूप से घायल मेवालाल को इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। जहां पर हालत खराब होने पर उसे कुंडा सीएचसी भेज दिया गया था। जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही स्वजनों में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुंडा कोतवाल कमलेश पाल का कहना है कि घटना की जानकारी है शव को पोस्टमाटर्म के लिए भेजा जा रहा है , अगर तहरीर मिलेगी तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएंगी।

Edited By: Mohammed Ammar