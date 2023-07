Pratapgarh: हादसे की जांच में अहम होगा टैंकर चालक का बयान, चार दिन पहले 12 लोगों की हो गई थी मौत

हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीओ सिटी को इसकी जांच की कमान दी गई है। उन्होंने आसपास के लोगों से बात करके कुछ तथ्य इकट्ठा भी किए हैं। सीन रिक्रिएशन की भी तैयारी है। इधर पुलिस की इस जांच में टैंकर चालक सतीश का बयान भी अहम माना जा रहा है।

हादसे की जांच में अहम होगा टैंकर चालक का बयान, चार दिन पहले 12 लोगों की हो गई थी मौत

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीओ सिटी को इसकी जांच की कमान दी गई है। उन्होंने आसपास के लोगों से बात करके कुछ तथ्य इकट्ठा भी किए हैं। सीन रिक्रिएशन की भी तैयारी है। इधर पुलिस की इस जांच में टैंकर चालक सतीश का बयान भी अहम माना जा रहा है। अभी यह बयान पुलिस हासिल नहीं कर पाई। स्वरूपरानी अस्पताल में इलाज के बाद आराम मिलने पर चालक अपने घर मऊआइमा चला गया है। पुलिस टीम वहां पर जाकर चालक का बयान लेगी। हालांकि मुकदमा अज्ञात में दर्ज है। अब पुलिस बयान के आधार पर टैंकर चालक का नाम प्रकाश में लाएगी। हादसे का होगा सीन रिक्रिएट जांच की नोडल सीओ सिटी करिश्मा गुप्ता का कहना है कि सीन रिक्रिएट कराकर इस बात को गहराई से समझा जाएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा उस हाईवे पर कैसे हो गया, जहां पर ट्रैफिक के सारे नियम फॉलो किए जाते हैं। न तो वहां पर तेज मोड़ था, न ही कोई गड्ढा था, फिर आखिर ब्रेक लगाने से ही इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। इस बारे में टैंकर चालक का विस्तार से बयान लिया जाएगा। उसके पहले मोहनगंज से आगे बढ़ने पर टैंकर की उस दिन की रफ्तार की जांच बाजार में दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के माध्यम से की जाएगी। इससे पता चलेगा कि रफ्तार मानक के अनुसार थी या बेकाबू थी, जिसके कारण चालक उसे संभाल नहीं सका।

Edited By: Abhishek Pandey