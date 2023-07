Pratapgarh: पूर्व भाजपा विधायक के भाई पर फायर, गोली चलाने के बाद हमलावर हुए फरार

Pratapgarh News उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज के पूर्व भाजपा विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा के भाई अधिवक्ता 52 वर्षीय नीरज ओझा ने मंगलवार रात करीब नौ बजकर 15 मिनट पर कुछ लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया। वह खुद ही रानीगंज ट्रामा सेंटर पहुंचे और उपचार कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध है।

पूर्व भाजपा विधायक के भाई पर फायर, गोली चलाने के बाद हमलावर हुए फरार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : रानीगंज के पूर्व भाजपा विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा के भाई अधिवक्ता 52 वर्षीय नीरज ओझा ने मंगलवार रात करीब नौ बजकर 15 मिनट पर कुछ लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया। वह खुद ही रानीगंज ट्रामा सेंटर पहुंचे और उपचार कराया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, बभनमई रामगढ़ रानीगंज में उनका कार्यालय है। वह कार्यालय के बाहर टहल रहे थे कि इसी बीच एक कार आकर रुकी और उसमें सवार एक व्यक्ति ने उन पर फायरिंग कर दी। वह जान बचाने को भागे लेकिन तब तक एक गोली उनके बाएं पैर में लग गई। हमलावर हुए फरार आसपास के लोग दौड़े और जब ललकारा तो कार सवार हमलावर वहां से भाग निकले। इसके बाद नीरज ओझा ने पुलिस को सूचना दी और समर्थकों के साथ ट्रामा सेंटर रानीगंज पहुंचे। पूर्व विधायक के भाई पर गोली चलने की सूचना पर पुलिस में खलबली मच गई। थाना अध्यक्ष सर्वेश सिंह और कुछ ही देर में सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी फोर्स के साथ ट्रामा सेंटर पहुंचे। नीरज से घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। उधर, घायल नीरज को ट्रामा सेंटर से राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीओ विनय प्रभाकर का कहना है कि गोली लगने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अगर मेडिकल जांच में ऐसा कुछ आता है तो उसी के अनुसार केस दर्ज करके घटना की गहराई से जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhishek Pandey